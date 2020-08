iPhone 12 are o dată de lansare ”oficială”: de atunci, serviciile Apple nu vor mai fi la fel

În ultimele luni, au existat multe speculații legate de lansarea iPhone 12 și de modul în care aceasta va fi amânată din cauza pandemiei de coronavirus. Între timp, lucrurile s-au lămurit.

Dacă aveai vreun dubiu legat de lansarea iPhone 12 în acest an și a altor gadgeturi noi ieșite din Cupertino, lucrurile s-au lămurit prin intermediul postării de mai jos de pe Twitter. Aceasta a fost publicată de Jon Posser, cunoscut pentru faptul că are acces la informații cu un grad ridicat de probabilitate, când vine vorba de gadgeturi care nu au fost anunțate oficial. Ca referință, tot Posser a preconizat corect lansarea noului iPhone SE în luna martie a acestui an.

Conform informațiilor ajunse online, Apple ar urma să organizeze o conferință de presă pentru lansarea iPhone 12 și iPhone 12 Pro în săptămâna care începe cu 12 octombrie. Precomenzile vor începe în aceeași săptămână, iar livrările vor fi făcute începând cu 19 octombrie. Primele exemplare de iPhone 12 Pro vor ajunge la utilizatori cândva în noiembrie. Aparent, pentru prima oară, în 2020 vor fi lansate patru modele noi de iPhone. Pe lângă iPhone 12 Pro și iPhone 12 Pro Max, vom vorbi despre iPhone 12 și iPhone 12 Max.

În ceea ce privește lansarea unui nou iPad 10.2 și a Apple Watch Series 6, aceasta va avea loc începând cu 7 septembrie. Respectivele dezvăluiri nu vor fi făcute printr-o conferință, ci printr-un simplu comunicat de presă.

Tot în ultimele 24 de ore au ajuns online zvonuri despre un mecanism de centralizare a serviciilor Apple care va fi introdus odată cu lansarea iOS 14. La momentul de față, gigantul din Cupertino oferă foarte multe servicii contra cost, Music, TV, Arcade, News și iCloud. Până la finele anului va fi introdus și un serviciu de streaming dedicat pentru fitness. Acestea vor fi servite la pachet sub denumirea de Apple One, la un preț mai mic decât în prezent, deși valorile practicate nu sunt foarte clare.