Recunoștință sau soluție de panică? Iohannis le promite 500 de euro medicilor

E o perioadă în care mulți medici din țară se plâng că n-au echipamentele necesare pentru a-i trata pe pacienți. Unii dintre ei amenință cu demisia, alții au făcut-o deja. În acest context, președintele Klaus Iohannis a venit cu o propunere.

Zeci de medici, asistenți și infirmiere au demisionat în ultimele zile, nemulțumiți că statul nu le pune la dispoziție echipamente de protecție pentru a-i trata pe pacienții infectați. Exemplul lor poate fi urmat și de alții, în contextul în care mulți medici din țară susțin că se află în aceeași situație.

În acest context, amenință cu demisia.

Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au avut, joi, o videoconferință în care au discutat despre problemele de la Suceava. În cadrul discuțiilor s-a vorbit, însă, și de nemulțumirea medicilor, iar președintele a venit cu soluția.

Președintele Klaus Iohannis susține că medicii care lucrează cu pacienți infectați vor primi un bonus lunar de 500 de euro. Este ideea șefului statului, care susține că i-a propus premierului Ludovic Orban acest lucru.

„Și vreau în acest cadru să vă anunț de o măsură pe care am solicitat-o Guvernului României, în acest sens am avut astăzi mai multe discuții. Personalul medical, medicii noștri sunt linia noastră de apărare împotriva epidemiei. Avem încredere în ei, ne punem speranțele în ei, dar trebuie să fim foarte conștienți că pentru ei este o situație de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun, avem așteptări mari de la ei și atunci, în consecință, cred că este corect să recunoaștem această situație și să recunoaștem, evident, că este nevoie și de un pic mai mult decât cuvinte frumoase”, spune șeful statului.

Bonusul de 500 de euro trebuie acordat de Guvern din fondurile europene, insistă șeful statului.

„Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienții ar fi un bonus onorabil. Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete. Trebuie să știți că mă bazez pe dumneavoastră toți, și autoriăți centrale, și autorități locale din Suceava, să rezolvăm repede și bine această situație. ”, a spus șeful statului.