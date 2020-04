Cele mai impresionante și detaliate statistici despre corpul tău

Corpul uman este impresionant, iar asta ți-o arată și acest instrument digital creat de BBC Earth, în care poți vedea cele mai ciudate detalii despre corpul tău.

Partea interesantă e că fiecare rezultat este unul personalizat, în funcție de datele pe care i le oferi. Astfel, după ce-ți introduci data de naștere și detalii legate de înălțimea și greutatea ta, instrumentul numit The Making of Me and You îți oferă cele mai detaliate statistici despre corpul uman. Mai exact, detalii despre corpul tău, la care, cel mai probabil, nici nu te-ai gândit vreodată.

Instrumentul este disponibil aici, pe site-ul BBC. Ți se vor afișa toate detaliile personalizate, în funcție de datele pe care le introduci despre tine. Totuși, ia în considerare faptul că aproximările nu includ genele, mediul și stilul de viață specifice.

Cele mai detaliate statistici despre corpul uman

Lista de detalii pe care le poți afla despre corpul tău este una lungă. Aceasta include:

Ingredientele chimice din care este compus corpul tău;

Cât valorează corpul uman;

Din câți atomi sunteți făcuți și ce se poate face cu ei;

Câte celule de grăsime, sânge, piele și creier ai;

Câte date genetice se află în interiorul tău;

Câți microbi trăiesc pe corpul tău;

Mărimea și greutatea organelor tale interne;

Cât de multe fecale, urină, spermă sau ovule ai produs până acum;

De câte ori ai clipit, ai respirat, ai căscat sau eliberat gaze.

În funcție de elementele care alcătuiesc corpul uman, instrumentul e capabil să îți arate și cam cât ar valora corpul fiecăruia.

Ai aici câteva statistici ale unor persoane celebre.

Bill Gates valorează de fapt 1.956 de dolari;

Starul pop canadian Justin Bieber are de cinci ori mai puține celule în creierul său decât în ficat;

Jucătoarea de tenis Serena Williams are 24,5 trilioane de globule roșii care îi alimentează corpul

Corpul lui Mark Zuckerberg conține 800MB de date;

Inima lui Barack Obama cântărește 0,4 kg, în timp ce creierul său cântărește 1,4 kg.

Ca să vezi datele exacte pentru corpul tău, mergi pe site-ul BBC și delectează-te.