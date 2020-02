Instagram te încurajează să nu-ți mai urmărești prietenii online: cum funcționează noul mecanism

Instagram tinde să devină cea mai importantă rețea socială pentru influenceri, iar algoritmul din spate se îmbunătățește constant.

Cea mai recentă actualizare adusă Instagram este și una dintre cele mai ciudate din ultima perioadă. De acum înainte, aplicația mobilă te va încuraja să nu-ți mai urmărești anumiți prieteni sau cunoștințe, în cazul în care sunt plictisitori online. Dacă această referință de ”performanță” ți se pare subiectivă, e din cauza faptului că așa este.

Prin intermediul fiecărui update, Instagram caută noi moduri în care să organizeze lista de oameni pe care îi urmărești în așa fel încât să genereze mai mult interes pentru tine. În contextul în care oficialii rețelei sociale caută noi moduri în care să te țină legat de telefon pentru a consuma reclame, trebuie să-ți ofere lucruri interesante pe care să le vezi și cu care să interacționezi.

Cea mai recentă îmbunătățire a algoritmului Instagram constă în încurajări pentru a renunța să urmărești oameni care, din prisma postărilor lor, nu sunt interesați. Indiferent dacă postează rar sau foarte des, toți sunt vizați. Ideea este că gigantul american nu vrea nici să fii stresat din cauza spam-ului

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

— Instagram (@instagram) February 6, 2020