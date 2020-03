Inovația de la Tesla pe care ți-ai dori-o și pe mașina ta

Tesla e considerată drept o companie vizionară și caută să demonstreze mereu că poate veni cu cele mai noi tehnologii.

Sunt puțini români care dețin o mașină Tesla, dar constructorul american s-a impus extrem de bine pe continet. Are creșteri de la an la an și a reușit să vândă, anul trecut mai multe mașini electrice decât modelele similare ale constructorilor europeni.

Tesla face doar mașini electrice și caută să vină cu cele mai noi tehnologii.

De această dată, anunță o funcție denumită “Reverse Summon”, care ar fi excelentă pentru momentele în care te învârți minute în șir după un loc de parcare. Hai să vezi despre ce e vorba.

Noua funcție de la Tesla, excelentă în București

Pe scurt, Tesla promite așa: noua funcție aduce un anumit nivel de autonomie pentru modelele constructorului american. Practic, mașinile îi vor lăsa pe șoferi în locul în care vor să ajungă și apoi se duc singure să-și caute un loc de parcare.

Tesla a pregătit terenul pentru această nouă funcție. A venit, inițial, cu Smart Summon – prin intermediul căreia șoferii își puteau chema mașina din parcare către locul în care se aflau ei. Mulți au zis, însă, că nu e un lucru atât de util. Așa că Tesla s-a conformat și a venit cu noua funcție care, practic, funcționează invers.

Șeful Tesla, Elon Musk, a lăsat să se înțeleagă că noua funcție va veni curând și va fi introdusă la pachet cu un update la controversata funcție Autopilot. Musk a spus pe Twitter că nu va dura foarte mult până când va veni cu această nouă funcție. Nu e singura surpriză pentru șoferii Tesla.

Aceștia își pot alege și sunetul pe care vor să-l scoată mașina lor. Asta e posibil datorită aplicației Active Sound Generator, care emite sunete similare celor scoase de un motor Lamborghini, de exemplu. Există, în prezent, două opțiuni: un motor V10 sau V12.