Industria HoReCa redevine o sursă de bani, în România: când și cum reîncepe activitatea

Oficialii industriei HoReCa au pus foarte multă presiune pe autorități pentru a putea relua activitatea. Din câte se pare, acum avem și un plan în acest sens pentru terase, restaurante și nu numai.

Industria ospitalității a fost aspru lovită de restricțiile impuse pe parcursul stării de urgență. Cu aproximativ un milion de șomeri sau persoane aflate în șomaj tehnic, patronii din HoReCa speră să-și poată relua activitatea cât mai curând.

Printre cei care au discutat în mod direct cu oficialii din Guvern în scopul ajungerii la un consens, s-a aflat și Dragoș Petrescu, proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din România. Într-o intervenție la Digi24, antreprenorul a detaliat concluziile acelei discuții și, implicit, planul de reluare a activității pe teresare, în restaurante, cafenele și baruri.

„După discuțiile cu guvernul am agreat că întâi vom putea deschide terasele în faza a doua, cel mai probabil în jurul datei de 1 iunie.

Vor urma încă două faze, sperăm la două săptămâni, să fie deschis 50% din spațiul interior din zona HoReCa și apoi integral, dacă totul merge bine din punct de vedere epidemiologic”, a spus Dragoș Petrescu.

În ceea ce privește prețurile care vor fi practicate în industrie la momentul reluării activității, se pare că nu există nicio intenție de mărire a prețurilor. În contextul în care cei mai mulți români nu se află într-o situație financiară foarte relaxată, pentru a-i aduce cât mai repede la terase, patronii își vor mai asuma niște pierderi deloc mici.

„Considerăm că următorul an nu va fi un an de profit sau de recuperat pierderi, e un an de sacrificiu care să pregătească un an mai bun. Din semestrul 3 sperăm ca lucrurile să își revină.

Clienții vor fi pe buget limitat și se vor uita la fiecare cost, ne așteptăm ca prețurile în industrie să nu crească sau chiar să scadă, deși costurile operatorilor ar putea crește din cauza investițiilor care trebuie făcute”, a concluzionat Petrescu. Rămâne acum să așteptăm un comunicat oficial pe marginea acestui subiect din partea Guvernului, dar, mai ales, să sperăm că nu va exploda numărul de cazuri după încheierea stării de urgență.