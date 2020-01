Cea mai inteligentă pereche de încălțăminte îți arată că nu faci bine sport, în detaliu

La CES 2020, gadgeturile inteligente s-au simțit ca acasă, chiar dacă valoarea lor reală este relativă, începând cu această pereche de papuci smart de la Asics.

Când vine vorba de încălțăminte inteligentă, te aștepți ca cele mai impresionante modele să vină de la Nike sau Adidas, iar giganții acestui domeniu au făcut progrese importante. Cel mai tehnologizat model ar putea veni însă de la producător japonez Asics și a fost detaliat, sub formă de prototip la CES 2020. Această pereche a fost creată în colaborare cu producătorul japonez de senzori No New Folk.

Ca referință, exclusiv în Japonia, No New Folk are deja o pereche de papuci smart, iar creația Asics este un upgrade adus respectivului model, cu mențiunea că va fi disponibil la nivel mondial. Partea deșteaptă constă într-un set de senzori care sunt integrați între talpa din cauciuc și încălțămintea efectivă, în ambii papuci.

În privința a ceea ce poate măsura, mecanismul deștept de la interior ascunde un senzor de mișcare pe șase axe, un senzor barometric de presiune, un senzor de vibrație și un microcomputer STM32L4 pentru a procesa întregul set de date adunate.

Una peste alta, efortul tău de peste zi sau cea mai banală deplasare va fi defalcată într-o sumedenie de parametri. Vei putea vedea în aplicația de mobil care se sincronizează cu încălțămintea inteligentă câtă energie consumi în momentul în care piciorul tău atinge podeaua, cât de departe ți se rotesc gleznele și dacă atingi cu întreaga talpă pământul atunci când calci. Sistemul îți poate măsura distanța dintre tălpi atunci când calci, pentru o precizie mai mare legată de distanță și cadența pașilor, pentru o precizie mai mare legată de viteză.

Modelul celor de la No New Folk este intitulat Orphe Track și-l poți cumpăra din Japonia cu aproximativ 300 de dolari. În consecință, modelul de la Asics ar trebui să graviteze în jurul aceleiași sume. Designul care va ajunge în magazine s-ar putea să sufere câteva modificări față de ceea ce a fost prezentat la CES.