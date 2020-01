Ieftinuarie la Digi: telefoane cu zero lei avans pe care să le iei de la RCS-RDS

Digi | RCS-RDS are câteva telefoane foarte bune în oferta de acum. Dai zero lei avans, apoi rata lunară, dar te alegi cu un model bun. Ai câteva modele din care să alegi.

Digi | RCS-RDS listează câteva telefoane bun cu preț mai mic în ianuarie. De la Huawei, de exemplu, ai P30 Pro sau P30 Lite. Cel mai bun model costă 129 lei pe lună, în timp ce versiunea Lite costă 45,5 lei pe lună.

Operatorul le oferă la portare, cu un abonament Optim Nelimitat de cinci euro pe lună. Ai convorbiri nelimitate în toate rețelele, chiar și în câteva internaționale, iar internetul e 4G, acolo unde ai semnal, evident. Telefoanele Huawei sunt pe-o pagină specială.

Ce alte telefoane poți lua de la Digi | RCS-RDS cu zero lei avans

Digi C2 – costă 400 de lei, dar îl poți avea cu 16,5 lei pe lună

Nokia 2.2 – costă 500 de lei, dar îl poți avea cu 20,5 lei pe lună

Xiaomi Redmi 6 – costă 550 de lei, dar îl poți avea cu 20,5 lei pe lună

Digi R2 – costă 500 de lei, dar îl poți avea cu 41,5 lei pe lună

Samsung Galaxy A30s – costă 1.000 de lei, dar îl poți avea cu 41,5 lei pe lună

Xiaomi Mi Mix 3 5G cu 6 GB RAM și 128 GB stocare – costă 3.150 lei, dar îl poți avea cu 131,3 lei pe lună

Digi | RCS-RDS mai are și câteva telefoane pentru care trebuie să dai avans, dacă vrei să faci asta. Poți alege Samsung Galaxy S10, iPhone 11 Pro sau chiar Galaxy Note 10 Plus. La fiecare dintre ele diferă suma pe care ar trebui s-o mai plătești.

Indiferent că dai avans sau nu, ai o singură soluție de finanțare, dacă alegi să te portezi la Digi | RCS-RDS. Informațiile sunt pe pagina dedicată.

Creditarea pentru rate se face prin UniCredit Consumer Financing, pe 24 de luni. Ca să ai acces la finanțare, trebuie să îndeplinești câteva condiții. Vârsta trebuie să fie între 18 și 70 de ani, minimum 12 luni vechime totală în muncă din care minimum trei luni vechime la actualul angajator și un venit minim de 450 lei.