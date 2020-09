I-STORMS, proiectul care își propune să protejeze europenii de furtunile marine

În Veneția, vântul și mareele sunt monitorizate cu atenție și constanță din cauza impactului pe care îl pot avea unele eventuale inundații. Preocuparea este împărtășită și de alte țări riverane.

În aceste regiuni, gestionarea coordonată a “aqua alta” și a furtunilor este esențială pentru conservarea și întreținerea orașelor.

„Veneția a măsurat întotdeauna nivelul mării în diferite părți ale orașului. Am aflat din istorie că este important să avem un punct de referință cu care să ne comparăm toate valorile. Așa că ne-am gândit la I-STORMS”, a adăugat Alvise Papa.

Proiectul I-STORMS urmărește îmbunătățirea procedurilor de avertizare timpurie și protecție civilă în caz de urgență provocat de furtunile marine. Proiectul face acest lucru prin cooperarea transnațională în vederea consolidării politicilor inovatoare și dezvoltării de strategii comune pentru a proteja zona Adriatico-Ionică de furtunile marine.

Sistemul web I-STORMS este o combinație dintre un sistem de date comun pentru partajarea măsurătorilor oceanului, un sistem de previziune multi-model, un geoportal și un instrument interactiv de geo-vizualizare pentru a face rezultatele disponibile publicului larg.

Proiectul I-STORMS este finanțat în cadrul Fondului european de dezvoltare regională și al fondului IPA II.

„I- STORMS este doar începutul. Am creat împreună cu partenerii noștri instrumentul cu care să împărtășim date, măsurători și prognoze pentru acele fenomene meteorologice ale mării care afectează Veneția și încep în Marea Ionică și cele care afectează Croația și încep în Grecia.

Cu acest proiect, am creat instrumentele software și hardware pentru a partaja datele, dar am pus, de asemenea, bazele, împreună cu toți partenerii care au participat la proiect, pentru a crea o strategie comună de viitor prin care să putem lua decizii împreună și să lucrăm la Mecanismul european de protecție civilă „, a spus Alvise Papa.