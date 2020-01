Huawei are o relație complicată cu Google: și vrea, și nu-i vrea serviciile

Huawei a lansat deja un telefon fără servicii Google. Dar pe final de ianuarie ne regăsim într-o situație ciudată. Un șef al companiei a spus că nici nu se gândesc să revină la serviciile Google. Apoi, Huawei a revenit și-a zis că nu-i chiar așa.

Huawei Mate 30 Pro e, din punct de vedere hardware, un telefon foarte bun. Ce-i lipsește e pachetul Google Mobile Services. În schimb, Huawei a încercat să-și dezvolte propriul ecosistem. Îi lipsesc însă o aplicație de Maps și una pentru YouTube. Îi mai lipsește și accesul la Play Store, pentru că AppGallery e abia în fazele incipiente ale dezvoltării.

Pe fondul acestei probleme, Fred Wangfei, country manager Huawei Austria, a vorbit recent despre strategia companiei pe termen lung. El a spus că, și dacă Statele Unite ale Americii permit colaborarea cu Google, compania nu mai vrea serviciile gigantului american. Ceea ce a venit cumva ca un șoc pe fondul anunțul din 2019, când producătorul a spus că, dacă lucrurile devin mai optimiste, poate lansa o actualizare pentru telefoane și reinstala toate serviciile Google.

Compania a revenit cu clarificări după declarațiile lui Wangfei. A spus că, în cazul în care interdicția e ridicată, Huawei va folosi serviciile Google.

Just as a note for others who read this. There was no wiggle room in what Huawei told me, I asked them several times (as I was rather surprised myself) and they insisted on not going back to Google – even if the US ban falls.

— Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) January 30, 2020