Guvern decis la ceas de seară: ce-ți promite premierul desemnat Florin Cîțu în programul de guvernare

După zile întregi de negocieri, o perioadă văzută de mulți ca o luptă pentru funcții în Guvern și nu numai, coaliția de centru-dreapta a stabilit lista miniștrilor. Între timp, premierul desemnat Florin Cîțu a depus la Parlament și programul de guvernare.

Vom avea sau nu până la sfârșitul anului un Guvern cu atribuții depline? Totul se va decide în Parlament, acolo unde coaliția de centru-dreapta formată conjunctural în urma alegerilor din 6 decembrie din PNL, USR-PLUS și UDMR va cere votul de învestitură pentru premierul desemnat Florin Cîțu și lista sa de miniștri.

Negocierile pentru formarea Guvernului s-au prelungit până marți seara, iar liderii celor trei partide au ieșit să afirme că, în sfârșit, s-au înțeles. Dacă va trece de votul Parlamentului, aritmetic e doar o procedură formală, noul Guvern va avea 18 ministere. 9 merg la PNL, 6 la USR-PLUS, iar 3 revin UDMR.

Pe de altă parte, premierul desemnat, Florin Cîțu, a depus deja la Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului programul de guvernare și lista de miniștri agreată în coaliție. Iar audierile miniștrilor vor începe pe repede-înainte.

Ce-ți promite Florin Cîțu în programul de guvernare

Programul de guvernare cuprinde obiectivele noului Guvern pe perioada 2020-2024. Sunt câteva capitole sensibile, care trebuie gestionate eficient: justiție, economie și, nu în ultimul rând, sănătate – ținând cont de criza sanitară generată de pandemie.

Justiție

Din coaliție face parte și USR-PLUS, iar ministrul pentru acest portofoliu revine acestei alianțe. E menționată, în mod evident, inițiativa „Fără penali”, se vorbește de reformarea Curții Constituționale, considerate acum apropiată de PSD, dar și desființarea Secției Speciale.

Promovarea inițiativei Fără penali în funcții publice

Programare inițiativei Fără OUG în Justiție

Modificarea desemnării membrilor CCR (pentru a limita interferanța politică)

Modificarea Legilor Justiției

Desființarea Secției Speciale pentru Magistrați

Înființarea unui parchet specializat pentru infracțiunile de mediu (DNA-ul pădurilor. PS: au aviz negativ de la CSM pe inițiativa asta)

Reformarea Inspecției Judiciare

Modificarea legislației penale

Aplicarea deciziilor CCR

De asemenea, se mai vorbește despre reforme în interiorul MAI, în primul rând digitalizarea completă a sistemului de emitere a actelor de stare civilă și rezolvarea problemelor de personal. În 30 septembrie 2020, gradul total de ocupare a posturilor era de doar 84,97%, iar aproximativ 25.300 de cadre au o vechime de numai cel mult 5 ani.

Apărare

Pentru Apărare va fi menținută promisiunea și cerințele din interiorul NATO de alocare a 2% din PIB pentru acest domeniu.

Menținerea bugetului la cel puțin 2% din PIB, din care cel puțin 20% pentru înzestrare

Consolidarea relației cu SUA, NATO, UE, programe regionale (Europa de Sud-Est, regiunea extinsă a Mării Negre)

Sănătate

Va fi un domeniu greu pentru noul ministru propus – Vlad Voiculescu. Se vorbește în programul de guvernare despre o nouă lege națională și asigurări pe modelul pensiilor private. Nu puțini au fost criticii care au vorbit despre o privatizare, sub o formă sau alta, a sistemului sanitar.

Există multe controverse pe acest subiect și orice schimbare trebuie comunicată extrem de bine. Altfel, totul riscă să cadă în derizoriu.

Pacientul în centrul sistemului de sănătate

Elaborarea unei noi legi a sănătății – reorganizare DSP + descentralizare

Buget pentru sănătate de până la 6% din PIB

Investiții în sănătate de cel putin 2,8 miliarde euro din fonduri europene prin Programul Operațional Sanatate

Dezvoltarea asigurărilor complementare de sănătate, cofinanțare privată a sistemului de sănătate

Dreptul de a alege în Sănătate – deschiderea către mai multe tipuri de asigurări de sănătate și asiguratori pe modelul Pilonul 2 și 3 de pensii; statul rămâne principalul reglementator prin CNAS

Se mai menționează, de asemenea, construirea de spital regionale în Iași, Cluj-Napoca și Craiova plus angajarea a 1.450 de centre medicale în mediul rural, din 2.000 necesare la nivel național, cu o valoare de 9,5 miliarde de Lei. Se prevede și finanțare pentru medicina de familie – minimum 8% din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Taxe și impozite

E un capitol extrem de sensibil, iar la nivel declarativ lucrurile stau bine. Nu-s menționate noi impozite și chiar se vorbește despre taxe zero pe salariul minim, prima dată în agricultură (surse) – ca un fel de proiect pilot. Noul Guvern își propune și aderarea la zona euro în 2024.

pe termen mediu, datoria publică să nu depășească pragul de 60% din PIB (indicator de convergență nominală pentru trecerea la euro).

Pentru a nu depăși acest prag se impune utilizarea PPP ca mecanism alternativ de finanțare

coaliția nu va majora sau introduce noi impozite și taxe. În etapa actuală, principalul efort va fi făcut pentru îmbunătățirea colectării veniturilor, prin:

i) eliminarea distorsiunilor și lacunelor ce permit minimizarea poverii fiscale, asigurându-se corectitudinea și echitatea în sistem;

ii) simplificarea regulilor și debirocratizare, pentru a facilita conformarea voluntară și administrarea fiscală

iii) implementarea unui sistem fiscal mai corect, mai eficient, mai simplu și mai transparent, ce va sprijini activitățile economice.

Fără creșteri de taxe și impozite asupra sectorului privat – Nu vom introduce noi impozite, taxe sau contribuții obligatorii, nu le vom majora pe cele existente, nu vom elimina sau reduce facilități existente.

Ce e taxa zero pe salariul minim

Cum spuneam, se vrea un proiect pilot și sursele susțin că ar fi vorba de domeniul agriculturii în primă fază. Noul Guvern vrea elaborarea unui studiu de impact in 2021 privind posibile facilitați fiscale in vederea reformării impozitării muncii, inclusiv reducerea contributiilor si impozitelor pe echivalentul salariului minim, si începând cu anul 2022 pilotarea pentru doi ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat in urma studiului de impact.

Decizia privind prelungirea si/sau generalizarea măsurii se va lua in funcție de rezultatele înregistrate in urma pilotarii la doi ani de la intrarea in vigoare in condițiile unui deficit sub 3% sau doi ani de creștere economică peste potențial.

Întregul program de guvernare poate fi studiat AICI.

Cine se va ocupa să pună în practică programul de guvernare

După zile întregi de negocierii, liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au anunțat că au ajuns la un acord. Florin Cîțu e premierul desemnat, PNL va prelua șefia Camerei Deputaților – un obiectiv personal al lui Ludovic Orban pe care a reușit să și-l atingă, iar USR PLUS – șefia Senatului.

Împărțirea pe ministere: