GTA V este acum și un laborator în care să testezi această funcție incredibilă de pe mașini reale

În ciuda vechimii, GTA V a „îmbătrânit” foarte frumos. Cea mai nouă opțiune, dezvăluită recent, îți arată cum jocul poate deveni un centru de testare pentru o funcție a mașinilor reale.

Comma.ai pune la dispoziție un mod prin care poți avea o mașină autonomă în GTA V. Compania e fondată George Hotz, hacker care și-a câștigat popularitatea prin moduri create pentru PlayStation, dar și prin kit-uri de jailbreak pentru iPhone. Acum, jucătorii pot instala kit-ul comma two și văd ce înseamnă tehnologia pentru mașini autonome.

Implementarea în GTA V a fost făcută de Leon Hillman, un programator de 15 ani care a vrut să vadă cât de mult poate fi adus în zilele noastre jocul lansat în 2013.

A virtual self driving car, @comma_ai openpilot driving in GTA V. Add your favourite game ! https://t.co/f5IrbbA2cY pic.twitter.com/VozZPzkOq9

