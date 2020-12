Google, victima unui nou proces la scară largă: ce a greșit, de data asta

Tot mai multe țări fac eforturi pentru dezbinarea Google, din cauza practicilor sale de monopol. Cel mai recent efort în acest sens vine din SUA sub forma unui proces de anvergură.

Autoritățile din Texas împreună cu reprezentanți din mai multe state americani au inițiat un proces de antitrust împotriva Google. Procurorul general al statului american a detaliat că la baza acestei inițiative se află practicile de monopol ale gigantului din Mountain View cu referire la prețurile pe care le stabilește arbitrar pentru reclamele de pe cel mai popular motor de căutare din lume.

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe Twitter. „Acest Goliath și-a folosit puterea pentru a manipula piața, a distruge concurența și a face rău consumatorului”, a declarat procurorul general al Texasului, Ken Paxton, într-un videoclip de pe Twitter care anunța începerea procedurilor. „Nu este corect ca Google să fi eliminat de fapt concurența și să se încoroneze singur cu managerul de publicitate online”, a adăugat el.

În lupta sa împotriva Google, lui Paxton i s-au alăturat procurori generali din Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Dakota de Nord, Dakota de Sud și Utah. Ca referință, toate aceste state au guvernatori republicani.

„După cum arată documentele interne, Google a încercat să distrugă concurența utilizând o serie de tactici, inclusiv încheierea unui acord ilegal cu Facebook, cea mai mare amenințare potențială a concurenței sale, pentru a manipula licitațiile publicitare.”, spune documentul care stă la baza procesului împotriva Google.

Grupul procurorilor americani care s-au decis să ia la rost compania Google acționează ca un intermediar între agenții de publicitate și site-uri în lupta cu compania din spatele motorului de căutare. Pretextul este că, la ora actuală, Google acționează ca ”jucător și arbitru” în același timp pe piața publicității online.

De partea cealaltă a baricadei, Asociația Industriei de Calculatoare și Comunicații (CCIA), care reprezintă companiile din tech, a subliniat într-o declarație care susține ”aplicarea legilor antitrust în cazul în care consumatorii sunt afectați”. Cu toate acestea, oficialii asociației insistă pe faptul că ”așteptăm să vedem dovezi ale daunelor consumatorilor, deoarece prețurile publicitare au scăzut dramatic în ultimul deceniu și concurența s-a intensificat”. Pentru context, ponderea Google din piața publicității online a scăzut în 2019 la 29,8% de la 32,8% în 2018 și continuă să scadă.

— Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020