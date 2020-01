3 moduri prin care poți profita la maximum de ce-ți oferă Google Maps

Google Maps este un instrument extrem de util atunci când vrei să ajungi dintr-o parte în alta, însă te poate ajuta cu mai mult de atât.

Zilele în care trebuia să studiezi hărți fizice sau să fii atent la indicatoarele de pe marginea drumului atunci când voiai să știi care e drumul corect către o locație nouă s-au dus de mult. Pentru asta avem acum aplicațiile din telefon, care îți arată exact care este drumul cel bun, plus alte câteva lucruri utile precum: cea mai rapidă rută, cât va dura călătoria și câți kilometri mai ai până la destinație.

Google Maps este una dintre cele mai folosite aplicații de acest gen. Totuși, trebuie să știi că aceasta nu este utilă doar pentru informații legate de drum și trafic, ci are o serie de alte funcționalități care îți vor face viața ceva mai ușoară.

3 situații în care Google Maps îți arată mai mult decât ruta corectă

Cât de aglomerat e la magazin

Google are o opțiune prin care te lasă să vezi înainte să pleci de acasă cât de aglomerat va fi la supermarketul, la restaurantul sau în parcul în care te duci. Pentru fiecare locație pe care o cauți pe Maps, serviciul Google îți arată care sunt orele de vârf, durata vizitei în medie, dar și estimări privind timpul de așteptare de care vei avea nevoie. Poți accesa aceste informații atât de pe web, cât și de pe mobil, și-ți vor fi afișate sub forma unui grafic, în caseta de informații de sub fiecare locație pe care o cauți.

Îți arată când e cel mai aglomerat la magazin, dar și cam cât vei fi nevoit să stai la coadă la ora la care cauți această informație.

Informații generale utile

Google Maps poate deveni cel mai util instrument prin care să eviți să ajungi la magazin după ce deja s-a închis. Serviciul Google îți permite să vezi programul de funcționare pentru fiecare locație în parte.

De asemenea, mai oferă în același loc și informații utile precum numărul de telefon, site-ul oficial sau alte informații de contact de care ai putea avea nevoie.

Poți alege cel mai potrivit restaurant pentru tine

Pe lângă adresa unui anumit restaurant, Google Maps te mai poate ajuta cu câteva informații care să te ajute să faci alegerea corectă.

Pentru fiecare restaurant pe care îl cauți, Maps are câteva lucruri utile în plus. Îți arată fotografii cu mâncarea postate de utilizatori care chiar au mâncat la locație, dar și recenzii făcute de utilizatori reali, care te vor ajuta să-ți faci o idee mai bună despre cum e, de fapt, locul în care intenționezi să te duci.

De asemenea, pentru unele restaurante, poți avea acces direct la meniu, ca să știi dacă felul de mâncare pe care ai vrea să-l mănânci e disponibil sau nu.