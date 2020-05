Google face schimbarea: cum arată de acum cel mai popular serviciu

În unele cazuri, Google se mișcă mai repede decât alte companii. Dar sunt și momente când întârzie cu diverse schimbări. Acum mai recuperează la un capitol.

Google a împins opțiunea dark mode destul de mult, dar nu și pe toate produsele sale. YouTube, Gmail sunt deja actualizate. Acum, vine cu o veste bună pentru cei care se bazează puternic pe Search. Aplicația primește temă întunecată atât pe Android, cât și pe iOS.

Search cu dark mode e activă pe Android 10, prima versiune cu suport, și iOS 12 și iOS 13. „Standard, aplicația Google reflectă setarea sistemului pe Android 10 și iOS 13. Dacă ai setat pentru mod întunecat, atunci aplicația va fi în mod întunecat”, a explicat Google pe Twitter.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt

