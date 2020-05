Facebook se schimbă radical: opțiunea de care beneficiezi chiar și în România

Facebook a promis în urmă cu un an o schimbare majoră. A durat ceva, dar de acum ar trebui să fie disponibilă tuturor utilizatorilor.

Odată cu schimbarea pe care Facebook o face acum la nivel global, ce vezi e, de fapt, rețeaua socială într-un mod întunecat. Acest dark mode poate fi activat destul de simplu. În modul web, te duci pe săgeata din dreapta sus. Apeși și-ți apar niște opțiuni. Acolo ar trebui să ai opțiunea „Switch to new Facebook”. Ar trebui să ai opțiunea deasupra Log Out. Dacă n-o ai, mai ai de așteptat.

Noul Facebook are și dark mode.

Pe 8 mai, Facebook a spus că va fi disponibilă tuturor, dar dată fiind dimensiunea rețelei sociale e posibil să o primești mai greu. Promisiunile sunt destul de simple, dar de importanță mare: experiență web nouă (dat fiind că există și temă întunecată), cu navigare mai rapidă și mai intuitivă.

Ce trebuie să știi despre noul Facebook?

Cum era de așteptat, Facebook nu va fi schimbat radical. Compania a reorganizat însă diversele elemente pe care le folosești sau nu. Noua interfață scoate în evidență opțiuni ca Groups, Events sau mesageria. Totodată, Marketplace și Watch sunt mai bine evidențiate. Pe telefon probabil ești deja familiarizat cu ele, dar interfața web nu era atât de bine organizată.

Noua interfață nu e dependentă de dark mode, și viceversa, dar dacă ai una, o ai și pe cealaltă. Poți opri dark mode oricând. Noua temă va ajunge curând și pe telefon, deși, ca în cazul de acum, nu e deocamdată clar când se va întâmpla asta.

Altfel, WhatsApp și Messenger au deja dark mode. Asemenea și Instagram, acolo unde implementarea e mai radicală decât pe celelalte două produse. După cum vezi din imaginile de mai sus, e foarte probabil ca dark mode final să fie mai mult spre gri decât spre negru, ceea ce nu va avea același impact pozitiv asupra autonomiei telefonului.