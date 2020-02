Google a ajuns să lupte împotriva recunoașterii faciale: de ce este important pentru tine

O companie foarte profitabilă, specializată pe recunoaștere facială, a ajuns pe lista neagră a Twitter, Google și YouTube. Ce a declanșat conflictul?

Poate nu ai auzit niciodată de Clearview AI și s-ar putea să uiți imediat de această companie, dar este una care face o grămadă de bani din contracte cu statul american și s-ar putea să-ți fi folosit fața ta pentru a-și îmbunătăți serviciile oferite agențiilor de poliție din America de Nord.

După Twitter, Google și YouTube au trimis o scrisoare legală celor de la Clearview AI pentru a descuraja startup-ul să-și optimizeze software-ul de recunoaștere facială în aceeași manieră invazivă. Ca referință, la ora actuală, este folosit de aproximativ 600 departamente de poliție din Statele Unite.

Clearview AI a ajuns în lumina reflectoarelor în primele zile ale acestui an datorită unui reportaj publicat de The New York Times. Publicația a atras atenția asupra practicii de a scana miliarde de fotografii cu fețe de pe internet pentru a-și optimiza algoritmul de inteligență artificială și pentru a-și construi o bază de date foarte generoasă de persoane.

Cei de la Google au solicitat Clearview să înceteze să parcurgă clipuri de pe YouTube pentru a dobândi fețe noi pe care să le pună la colecție. În același timp, a cerut ștergerea imaginilor colectate până în prezent. În realitate, este foarte puțin probabil să se întâmple acest lucru.

Într-un interviu acordat celor de la CBS This Morning, CEO-ul Hoan Ton-That a spus cât se poate de senin că va ataca în tribunal scrisorile de la Google și Twitter. În opinia creatorului Clearview, practica sa de a căuta imagini pe internet nu este cu nimic diferită de modul în care motorul de căutare al gigantului din Mountain View indexează fiecare website disponibil online. ”Așa că, dacă este public, îl știi și este este acolo, poate fi în interiorul motorului de căutare Google, poate fi și în motorul nostru, de asemenea.”, a argumentat CEO-ul Clearview.

