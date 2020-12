Gestul devenit viral al unui tânăr, pentru a încuraja vaccinarea împotriva coronavirus

Pe cât de virulenți sunt în mediul online oamenii care luptă împotriva vaccinării, se pare că și persoanele entuziasmate de vaccinul anti-Covid-19 sunt foarte creative.

Pe parcursul weekendului, în diverse colțuri ale Europei, au început campanii de vaccinare cu vaccinului Pfizer/BioNTech. Deși se mai înregistrează întârzieri legate de disponibilitatea la scară largă a vaccinului și va mai trece mult timp până ne vom putea vaccina cu toții, viitorul sună bine pentru cei care vor să revină la normalitate.

Tocmai pentru a încuraja revenirea cât mai rapidă la acea normalitate, un tânăr pilot german a desenat pe cer o seringă uriașă, prin intermediul zborului său. Are doar 20 de ani, iar gestul său a atras atenția comisarilor Uniunii Europene. Zborul a fost efectuat în Germania, regiunea Baden – Württemberg.

Samy Kramer, un pilot amator în vârstă de 20 de ani, a programat ruta pe care ar trebui să o parcurgă punct cu punct cu un dispozitiv GPS înainte de a decola miercuri, în ajunul Crăciunului, cu un avion de două locuri de pe aeroportul Friedrichshafen, în apropierea lacului Constanţa.

Întregul zbor a durat aproximativ o oră și 40 de minute, iar distanța parcursă a fost de 280 de kilometri. Ca seringa să fie cât mai apropiată de realitate, zborul a inclus viraje foarte dificile la 90 de grade. Oricine i-a putut vedea zborul pe site-ul Flightradar. „Am vrut să le dau de gândit cetăţenilor pentru ziua în care vaccinul devine disponibil”, a declarat Samy Kramer, student la inginerie economică.

