GDPR este încălcat din nou. Cum reacționează companiile acuzate

Două multinaționale de prelucrare a datelor se confruntă cu acțiuni în justiție care ar putea ajunge la miliarde de euro pentru presupuse încălcări ale Regulamentului general al UE privind protecția datelor (GDPR).

Privacy Collective, o fundație non-profit care urmărește respectarea drepturilor la viață privată, dă în judecată Oracle și SalesForce pentru acțiuni care au pus în pericol milioane de persoane în ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal.

Daunele ar putea depăși 10 miliarde de euro dacă procedurile judiciare vor avea succes, a declarat ONG-ul.

Cazul fost înaintat vineri la Curtea Districtuală din Amsterdam, iar un caz similar urmează să fie înaintat în cursul acestei luni la Înalta Curte din Londra.

Cazul înaintat la curtea olandeză este cea mai mare acțiune de acest fel din Țările de Jos, care adresează confidențialitatea datelor personale/

Ambele firme în cauză neagă complet acuzațiile.

Acțiunea se referă la o procedură denumită licitație în timp real – o acțiune în spatele ușilor închise în care sunt scoase la vânzare profilurile consumatorilor.

Atunci când un consumator vizitează un site, companiile de tech pun un modul cookie pe dispozitivul utilizatorului pentru a urmări și monitoriza comportamentul online.

Privacy Collective recunoaște că sute de companii colectează date cu caracter personal ale utilizatorilor de internet și le partajează în acest mod. Cu toate acestea, acuzațiile îndreptate către Oracle și SalesForce menționează că această procedură a fost făcută fără consimțământul sau aducerea la cunoștință ale utilizatorului.

Regulamentul GDPR al UE a intrat în vigoare pe 25 mai 2018.

Din acel moment, întreprinderilor din domeniul tehnologiei li s-a solicitat să obțină consimțământul în cunoștință de cauză al consumatorilor din orice țară europeană pentru a colecta și a partaja datele lor cu caracter personal prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii.

„Toți cei care au folosit vreodată internetul știu că pot fi în pericol când vorbim despre această tehnologie”, a declarat dr. Rebecca Rumbul, reprezentant de clasă și solicitant din în Anglia și Țara Galilor.

Dorian Daley, consilierul general Oracle, a respins acuzațiile aduse de Privacy Collective și a declarat că ONG-ul „a depus cu bună știință o acțiune fără valoare, bazată pe declarații false ale faptelor”.

„După cum am informat anterior, Oracle nu are un rol direct în procesul de licitație în timp real, are o amprentă minimă de date în UE și are un program cuprinzător în conformitate cu GDPR”, a adăugat el.