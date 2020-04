Gaură neobișnuit de mare în stratul de ozon: este de trei ori mai mare decât Groenlanda

Oamenii de știință au detectat ceea ce ar putea fi cea mai mare gaură din stratul de ozon înregistrată vreodată deasupra Polului Nord.

Gaura are dimensiuni impresionante: este de aproximativ trei ori mai mare decât suprafața Groenlandei, potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA). Cei mai afectați vor fi oamenii care locuiesc la latitudini nordice pentru că vor fi expuși la niveluri de radiații cu raze ultraviolete mult mai mari decât în mod obișnuit.

Unul dintre motivele pentru care o astfel de gaură se creează îl reprezintă și poluarea planetei, cauzată de om. Partea bună e că cercetătorii ESA spun că gaura se va închide de una singură, în următoarele săptămâni.

Gaura din stratul de ozon de deasupra Polului Nord nu e un fenomen comun

Deasupra Polului Sud, astfel de găuri în stratul de ozon se deschid în fiecare an. În esență, acestea sunt straturi de gaz în atmosfera Pământului care absorb o cantitate mare din razele ultraviolete emise de Soare.

Fenomenul este comun deasupra Antarcticii: are loc în fiecare an, din cauza unei combinații între temperaturile foarte reci și poluare. Când temperaturile scad la începutul iernii, se formează aici nori de mare altitudine peste Polul Sud. Poluanții chimici industriali, printre care clorul și bromul, declanșează reacții în acești nori, care „mănâncă” ozonul din jur.

De această dată, gaura s-a deschis deasupra Arcticului, ceea ce este un fenomen mult mai rar. Ultima dată când o gaură în stratul de ozon s-a deschis deasupra Polului Nord a fost în 2011. În plus, atunci dimensiunile acesteia au fost mult mai mici decât cea care se află acum deasupra planetei noastre.

În cazul Arcticului, temperaturile sunt mai variabile. În mod obișnuit, aici nu există aceleași condiții de epuizare a ozonului, spun cercetătorii. Însă anul acesta, vânturile puternice au prins aerul rece într-un „vortex polar” deasupra Arcticii. Acest lucru a dus la temperaturi mai reci și nori mai mari decât normal. Prin urmare, a început deteriorarea stratului de ozon la Polul Nord.