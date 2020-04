FOTO Cum se vede din satelit dispariția ghețarului imens din Antarctica

În urmă cu aproape trei ani, aisbergul A-68 s-a rupt de ghețarul din Antarctica. Acum, parcursul său spre dispariție e urmărit prin satelit. În momentul în care s-a rupt, acesta era de dimensiunea unui județ.

Aisbergul A-68 a fost acum surprins de Sentinel-1 al Agenţiei Spaţiale Europene. E vorba de același satelit care a fotografiat din spațiu și România. Ce-au observat specialiștii e că din A-68 s-a desprins o bucată imensă de gheață – circa 175 de kilometri pătrați. Aisbergul deja plutește către ape mai calde din jurul Antarcticii.

Aisbergul A-68 e de cam cinci ori mai mare decât New York și, în prezent, cel mai mare aisberg din lume la acest moment. În iulie 2017, acesta s-a desprins de calota glaciară Larsen C, iar evenimentul de acum ar putea însemna începutul sfârşitului pentru aisberg. Chiar dacă acesta dispare, vor rămâne fragmente din el și în următorii ani.

Is this the beginning of the end for Iceberg A68? @ESA_EO #Sentinel1 captures a 175 sq km piece breaking off on 23rd April. At more than 19 km long, this new iceberg will probably get its own name pic.twitter.com/9CkqVhiL7b

— Adrian Luckman (@adrian_luckman) April 23, 2020