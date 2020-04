Filme și seriale noi care apar în luna mai pe Netflix: lista completă

Netflix vine și de data aceasta cu o listă nouă de filme și seriale pe care le vei putea urmări pe platformă începând cu luna mai.

Din luna mai, platforma mai adaugă o serie de titluri noi de care poți să te bucuri. Chiar dacă de pe 15 mai în România va ieși din starea de urgență, noi filme și seriale nu vor fi niciodată în plus. Și de data asta vei avea atât conținut original Netflix, cât și titluri licențiate.

Filme și seriale noi pe care să le vezi în mai pe Netflix

1 MAI 2020

All Day and a Night / O noapte și o viață întreagă

Condamnat la închisoare pe viață, un tânăr deținut analizează circumstanțele și sistemul care l-au împins pe drumul infracționalității.

Casi feliz / Aproape fericit

Sebastián este un prezentator radio care încearcă să-și găsească drumul în lume, pe fondul relației cu fosta soție pe care încă o mai iubește și cu cei doi copii.

Furie (FR) / E casa mea!

O familie întoarsă din vacanță își găsește casa invadată de niște ocupanți stranii.

Go! Go! Cory Carson: The Chrissy / Tit-Tit! Matei Mașinescu: Dansul lui Chrissy

Copiii din familia Mașinescu câștigă un concurs cu un dans creat de Matei. Dar, când „dansul lui Chrissy” începe să prindă, surorile lui au parte de toată atenția!

Hollywood

Semnat de Ryan Murphy și Ian Brennan, HOLLYWOOD urmărește un grup de actori și cineaști care încearcă să se lanseze în Cetatea Filmului indiferent de prețul plătit.

Into the Night / În negura nopții

Soarele începe brusc să ucidă totul în cale, iar pasagerii unui zbor de noapte de la Bruxelles încearcă să supraviețuiască prin toate mijloacele posibile.

Mrs. Serial Killer / Soția devotată

Când un medic este închis pentru o serie de crime șocante, credincioasa lui soție încearcă să ucidă într-un mod similar pentru a-i dovedi nevinovăția.

The Half Of It / Nici n-ai idee

Timida Ellie, o elevă de 10, îl ajută pe Paul, un sportiv licean, să cucerească o fată. Dar prietenia lor se complică atunci când Ellie se îndrăgostește de aceeași fată.

5 MAI 2020

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill / Jerry Seinfeld: 23 de ore de tăiat frunze la câini

Într-un spectacol de stand-up pe Broadway, Jerry Seinfeld vine în fața newyorkezilor cu cel mai nou desfășurător de doleanțe și poante.

6 MAI 2020

Workin’ Moms / Mami merge și la muncă: Sezonul 4

De pe lista de filme și seriale care vor apărea pe Netflix în luna mai nu putea lipsi acesta. Se apropie mari schimbări în timp ce mămicile își susțin copiii, partenerii și afacerile și, mai important, se susțin pe ele însele.

7 MAI 2020

Scissor Seven / Foarfecele lui Șapte: Sezonul 2

Frizer ziua, ucigaș plătit noaptea. Asasinul prost plătit, înarmat cu foarfece, pentru care nu aceasta pare să fie adevărata chemare, revine cu sezonul 2.

8 MAI 2020

18 regali / Cele optsprezece daruri

O mamă cu cancer în fază terminală lasă în urmă 18 daruri sentimentale, pe care fiica ei încă nenăscută le va primi la fiecare aniversare, până când va deveni adultă.

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt / Chico Bon Bon: Maimuțica pricepută

Acest serial caraghios îi învață pe preșcolari bazele mecanicii și felul în care funcționează lucrurile din jur. Bazat pe cărțile ilustrate ale lui Chris Monroe.

Dead to Me / Nu mai exiști pentru mine: Sezonul 2

După revelațiile sângeroase din trecut, Jen și Judy se luptă să-și ascundă secretele sumbre. Cu un vizitator neașteptat în oraș și detectiva Perez pe urme, miza crește.

Restaurants on the Edge / Restaurante pe muchie de cuțit: Sezonul 2

Experții își continuă misiunea internațională de salvare a restaurantelor. Cu puțină încurajare și ceva reamenajări, se pot întâmpla miracole.

Rust Valley Restorers / Restauratorii din Rust Valley: Sezonul 2

Viața apasă pedala de viteză, iar Mike restaurează o serie de vehicule clasice, inclusiv un bolid din Detroit. Avery capătă un nou rol în cadrul atelierului.

The Eddy

Plasat în Parisul contemporan, serialul spune povestea proprietarului unui club în dificultate, a trupei localului și a pericolelor orașului haotic în care trăiesc.

The Hollow / Vidul misterios: Sezonul 2

După ce descoperă adevărul din spatele vidului, Adam, Mira și Kai trebuie să-și înfrunte teama și să se confrunte împreună cu provocări încă și mai mari.

Valeria

O scriitoare aflată într-o criză maritală și de creație își găsește refugiu și sprijin în cele trei bune prietene ale ei. Bazat pe romanele lui Elisabet Benavent.

11 MAI 2020

Bordertown / Sorjonen: Sezonul 3

Confruntându-se cu griji legate de viitorul propriei familii și o mulțime de noi crime, Kari are de înfruntat un adversar care i-a studiat cazurile din trecut.

Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics / Tripat: Aventuri psihedelice

În acest documentar amuzant despre istoria psihedelicelor, staturile își amintesc cele mai bulversante experiențe cu ajutorul animației, reconstituirilor și nu numai.

Trial By Media / Procese judecate în mass-media

În acest serial documentar despre crime reale sunt studiate cele mai dramatice procese din istorie, fiind subliniat impactul mass-mediei asupra verdictelor.

12 MAI 2020

True: Terrific Tales / True: Povești uimitoare

Prin magia caruselului cu povești, True și prietenii ei creează propriile versiuni după Pinocchio, Scufița Roșie și alte basme clasice.

13 MAI 2020

The Wrong Missy / Cealaltă Missy

rezând că a invitat-o pe femeia visată într-o vacanță în Hawaii, Tim își seama prea târziu că, din greșeală, a chemat pe cineva cu care avusese o întâlnire de coșmar.

Filme și seriale care vor apărea pe Netflix din 15 MAI 2020

Chichipatos / Mediocrul și întru nimic remarcabilul Juanqini

Un magician angajat pentru o petrecere intră în bucluc atunci când, în timpul unui spectacol, face să dispară un baron al drogurilor și nu îl mai poate aduce înapoi.

Dérapages / Derapaje

Alain Delambre, un șomer de 57 de ani, aste momit cu o slujbă atrăgătoare. Dar lucrurile o iau razna când își dă seama că a devenit un pion într-un crud joc corporatist.

Magic for Humans / Un magician printre oameni: Sezonul 3

A revenit ca să scoată un iepure din… piñata? Justin Willman surprinde întotdeauna cu abilitățile sale magice, care amuză, încântă, păcălesc și dezarmează.

She-Ra and the Princesses of Power / She-Ra și prințesele puterii: Sezonul 5

În timp ce prințesele se pregătesc să-l înfrunte pe Fruntașul Hoardei în bătălia finală, Adora este nevoită să se confrunte cu cel mai evaziv dușman al ei: ea însăși.

Te quiero, imbécil / Te iubesc, tâmpitule

Viața unui bărbat de peste 30 de ani este dată peste cap atunci când își pierde și iubita, și slujba în aceeași zi.

White Lines

O femeie din Manchester își lasă în urmă viața liniștită și pleacă la Ibiza, în căutarea adevărului despre dispariția fratelui său.

16 MAI 2020

La reina de Indias y el conquistador / Regina și cuceritorul

La optsprezece ani după ce conchistadorul spaniol Pedro de Heredia i-a trădat tribul și i-a frânt inima, băștinașa Catalina revine în viața lui și caută răzbunare.

18 MAI 2020

The Big Flower Fight / Marea bătălie a florilor

În această emisiune-concurs, echipe de florari, sculptori și peisagiști își etalează talentul pentru a crea aranjamente florale extravagante.

19 MAI 2020

ARASHI’s Diary –Voyage / Jurnalul trupei ARASHI: Voiaj: Ep. 7

Masaki Aiba, unul din membrii trupei ARASHI, își dezvăluie povestea, personalitatea și părerea despre decizia grupului.

Patton Oswalt: I Love Everything / Patton Oswalt: Îmi place totul

Noul program special de stand-up cu Patton Oswalt include un segment care îl prezintă pe Bob Rubin, unul dintre cei care l-au influențat cel mai mult pe marele comedian.

Sweet Magnolias / Dulcile magnolii

Maddie Townsend are multe pe cap, printre care trei copii, un soț care o înșală și un pețitor neașteptat despre care vorbește tot orașul.

20 MAI 2020

Ben Platt Live From Radio City Music Hall / Ben Platt live la Radio City Music Hall

Actorul și interpretul Ben Platt joacă într-un spectacol cu casa închisă, înregistrat la Radio City Music Hall din New York.

Rebelión de los Godinez

Control Z

Izolată social, dar atentă observatoare, Sofía încearcă să afle identitatea unui hacker care dezvăluie secretele elevilor în tot liceul.

22 MAI 2020

History 101 / Pastila de istorie

Infografice și filmări de arhivă oferă mici lecții de istorie despre progrese științifice, mișcări sociale și descoperiri care au schimbat lumea.

Selling Sunset / Apusul e de vânzare: Sezonul 2

Revenind cu sezonul 2, reality show-ul prezintă elita agenților imobiliari din L.A., picanteriile din viețile lor, imobilele luxoase și clienții din înalta societate.

Trailer Park Boys: The Animated Series / Trailer Park Boys: Serialul animat: Sezonul 2

Acest serial de animație revine cu sezonul 2, în care toți cei din gașcă se transformă în desene animate.

THE LOVEBIRDS / Porumbeii

Un cuplu pe cale să se despartă este implicat fără să vrea într-o crimă și pornește într-o cursă nebună pentru a-l găsi pe ucigaș și pentru a-și dovedi nevinovăția.

23 MAI 2020

Dynasty / Dinastia: Sezonul 3

Această versiune modernă a emblematicei telenovele care urmărește două dintre cele mai bogate familii din America revine cu sezonul 3.

26 MAI 2020

Hannah Gadsby: Douglas

Un nou program special de stand-up cu comediana australiană Hannah Gadsby.

27 MAI 2020

I’m No Longer Here / Nu mai sunt aici

Din cauza problemelor cu un cartel, Ulises, un băiat de 17 ani, trebuie să se mute la New York și să lase în urmă în Mexic tot ce-i era mai drag: gașca și petrecerile.

28 MAI 2020

Dorohedoro

Amnezicul Caiman caută să scape de blestemul capului reptilian ucigându-l pe vrăjitorul responsabil cu ajutorul prietenei sale, Nikaido. Aici, aceasta este o amenințare.

La corazonada / Intuiție

O polițistă începătoare (Luisana Lopilato) și un detectiv (Joaquín Furriel) cercetează uciderea unei tinere de 19 ani, principalul suspect fiind prietena ei cea mai bună.

29 MAI 2020

Somebody Feed Phil / Cineva să-l hrănească pe Phil: Sezonul 3

Phil Rosenthal, creatorul serialului Dragul de Raymond, călătorește pe tot globul, vizitând diferite culturi și tradiții culinare.

Space Force / Forța Spațială

De pe lista de filme și seriale care vor apărea pe Netflix în luna mai nu putea lipsi acesta. Un serial de comedie despre oamenii care au primit misiunea de a înființa Forța Spațială, o nouă ramură a armatei americane. Produs de Greg Daniels și Steve Carell.

ÎN CURÂND

Blood & Water / Sângele și apa

O adolescentă de 16 ani se transferă la același liceu cu o fată pe care o crede sora sa și care a fost răpită la naștere cu 17 ani în urmă.

Kenny Sebastian: The Most Interesting Person in the Room / Kenny Sebastian: Cea mai interesantă persoană din încăpere

Folosindu-și talentele de muzician și comedian, Kenny Sebastian analizează încălțămintea demodată, păsările care nu zboară și propria teamă de nu fi suficient de amuzant.

Snowpiercer / Expresul zăpezii

În acest thriller futurist, lumea a devenit un ținut înghețat, iar cei rămași locuiesc într-un tren gigantic, care înconjoară globul la nesfârșit.

Filme și seriale licențiate care vor apărea pe Netflix în mai

01 MAI 2020

Against All Odds / Pe urmele lui Jesse

Arthur Christmas / Marea cursă de Crăciun

Blue Thunder / Prototipul boomerang

Catch Me If You Can / Prinde-mă! Dacă poți!

Cold Pursuit / Ucide-i cu sânge rece

Cop Out / Polițai în misiune

Cracked Up, The Darrell Hammond Story / Darrell Hammond: Copilăria tristă a unui comedian

Crazy Rich Asians / Asiatici bogați și nebuni

Deadfall / Capcana

Deliverance / Eliberarea

Dune

Forrest Gump

Gangster’s Paradise: Jerusalema / Povestea unui gangster

Grizzly Man / Omul grizzly

It Takes Two / În tandem

Kid-E-Cats: Season 2 / Trei pisicuțe

Material / Materialul

Midnight Sun / Sub soarele nopții

Swept Away / Naufragiați

The General’s Daughter / Fiica generalului

The Manchurian Candidate / Candidatul altora

03 MAI 2020

Colony: Season 3

Pacific Rim: Uprising / Pacific Rim 2: Revolta

The Blacklist: Season 7 / Lista neagră

06 MAI 2020

Hook: Season 1 / Croșeu

07 MAI 2020

DC’s Legends of Tomorrow: Season 5 / DC’s Legends of Tomorrow

The Flash: Sezonul 6

The Underclass: Season 1 / O clasă aparte

08 MAI 2020

Goosebumps / Goosebumps – Îți facem părul măciucă

Malang / Malang: Haos sângeros

10 MAI 2020

The Blacklist: Season 7 / Lista neagră

13 MAI 2020

Hook: Season 1 / Croșeu

14 MAI 2020

The Flash: Season 6

The Underclass: Season 1 / O clasă aparte

15 MAI 2020

Güzelligin Portresi / Un portret misterios

17 MAI 2020

The Blacklist: Season 7 / Lista neagră

Thoroughbreds

20 MAI 2020

Hook: Season 1 / Croșeu

21 MAI 2020

Around the World in 80 Days / Ocolul Pământului în 80 de zile

The Underclass: Season 1 / O clasă aparte

22 MAI 2020

BASEketball

Battleship

Children of Men / Copiii tatălui

Contraband / Contrabandă

Curious George / Curiosul George

King Kong

Miami Vice

Parenthood / Numai tată să nu fii!

Psycho

Ted

The Adjustment Bureau / Gardienii destinului

The Blues Brothers / Frații Blues

Vertigo / Amețeala

Waterworld / Waterworld – Lumea apelor

26 MAI 2020

Ash vs. Evil Dead: Season 3 / Ash împotriva răului

27 MAI 2020

Hook: Season 1/ Croșeu

28 MAI 2020

The Underclass: Season 1 / O clasă aparte