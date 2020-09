Facebook și Twitter continuă lupta cu fermele rusești de troli: ce au mai găsit acum

Odată cu alegerile prezidențiale din 2016, fermele rusești de troli, specializate pe generarea de știri false și campanii de promovare pe Facebook, au ajuns în lumina reflectoarelor. Asta nu înseamnă însă că și-au oprit activitatea.

În cel mai recent efort susținut al Facebook și Twitter, giganții americani au identificat un site generator de știri false care angaja ”jurnaliști” să publice o cantitate semnificativă de conținut eronat. Imediat după, au suspendat o serie de conturi asociate cu Internet Research Agency (IRA), numele asociat fermei de troli rusești încă din 2016.

Deși nu este prima oară când se întâmplă asta, oficialii din spatele rețelelor sociale au apreciat că tacticile utilizate de ruși au progresat destul de mult în ultimii ani. Acum, au creat un site aparent normal de știri, cu jurnaliști independenți cărora nu le era foarte clar pentru cine lucrează. Printre știrile obișnuite de pe publicația online PeaceData, aceștia strecurau și materialele propagandistice de care aveau nevoie pentru a-și atinge scopul.

”În total, echipa noastră a identificat și îndepărtat aproximativ o duzină de campanii de dezinformare asociate unor indivizi din IRA.”, se arată într-un comunicat al Facebook. ”Campania asociată IRA pe care am eliminat-o în august a fost, în mare parte, lipsită de succes pe Facebook, dar a păcălit jurnaliști freelance să redacteze material în numele lor.”, se mai menționează în același comunicat.

Cei de la Twitter au făcut mai multe postări pe marginea subiectului prin intermediul contului oficial Twitter Safety. Astfel, aflăm că au fost identificate cinci conturi care pot fi atribuite fără echivoc ”unor actori ai statului rus” ce par să fie asociate aceluiași proiect. La fel ca pe Facebook, se pare că respectivele conturi au fost blocate înainte să aibă un impact semnificativ pe platformă. Din câte se pare, FBI a oferit toate informațiile care au inspirat acțiunile celor două rețele sociale.

The accounts purported to be associated with a website called PeaceData, which publishes a range of content about global political issues. At least some of the content published on the website was created by real people who appear to have contributed to PeaceData as freelancers.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) September 1, 2020