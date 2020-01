Facebook se confruntă cu un nou scandal legat de alegeri: argumentele unui director au supărat angajații

Cel puțin în teorie, Facebook este o companie democrată, de dreapta, cu valori liberale. Sunt însă șanse foarte mari ca, din nou, să faciliteze alegerea lui Donald Trump în poziția de președinte al SUA.

O scrisoare internă a unui director Facebook a ajuns online datorită celor de la New York Times. Aceasta este redactată de unul dintre cei mai importanți directori din structurile companiei și unul dintre apropiații lui Mark Zuckerberg. În textul intitulat ”Gânduri pentru 2020”, Andrew ”Boz” Bosworth face câteva paralele între puterea pe care o are Facebook în deformarea percepției alegătorilor și puterea inelului din Stâpânul Inelelor. În mod oficial, Bosworth este directorul diviziei de realitate virtuală și realitate augmentată în cadrul gigantului.

Deși nu este de acord cu Trump și valorile sale, Bosworth a insistat pe faptul că Facebook nu ar trebui să folosească instrumentele pe care le are la dispoziție împotriva președintelui, argumentul pentru această atitudine fiind desprins din Lord of the Rings. ”Mă regăsesc dorind cu disperare să trag de maneta care îmi este la dispoziție pentru a evita același rezultat”, a menționat directorul cu referire la rezultatul alegerilor prezidențiale din 2016. ”Specific, la momentul în care Frodo îi oferă inelul lui Galadrial și ea își imaginează cum poate folosi puterea pentru bine, la început, dar știe că în final o va corupe.”, a scris el greșind ortografia numelui Galadriel din poveste.

”Indiferent cât de tentant este să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a schimba rezultatele, sunt convins că nu ar trebui niciodată să facem asta sau vom deveni ceea de ce ne este frică.”, a concluzionat Andrew ”Boz” Bosworth.

Deși scrisoarea mai include și alte câteva referințe pe diverse subiecte, mențiunea că sistemul actual ”ar putea duce foarte bine la realegerea lui Trump” a supărat foarte mulți angajați Facebook care și-au manifestat frustrarea pe marginea subiectului în secțiunea de comentarii a memoriului.