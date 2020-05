Facebook, plan extrem de ambițios: cum vrea să conecteze la internet cel mai sărac continent

Facebook are planuri mari pentru a aduce internet în mai toate colțurile lumii. Are un proiect prin care vrea să conecteze și zonele de pe cel mai sărac continent.

Facebook e un gigant al lumii digitale, dar succesul său depinde de numărul de utilizatori. Cu cât are mai mulți, cu atât monetizează mai mult de pe urma lor și a informațiilor la care are acces. Acum, compania lui Mark Zuckerberg are un plan ambițios.

Vrea să conecteze la internet și zonele din Africa, cel mai sărac continent. Facebook lucrează în această perioadă la un cablu de internet uriaș, pe care-l va monta pe fundul mării, pentru a facilita accesul la internet și-n anumite regiuni din Africa.

Cum vrea Facebook să ducă internet în Africa

Planul Facebook e unul măreț: cablul care va fi pus pe fundul mării are o lungime de 37.000 de kilometri și va fi desfășurat în jurul Africii.

Astfel, va fi oferită conexiune la internet pentru 23 de țări din Africa, Orientul Mijlociu și chiar și Europa, țări care vor fi interconectate prin acest proiect al companiei lui Mark Zuckerberg. E un semn clar că tot mai multe companii din Sillicon Valley au interese în Africa, fie de extindere, fie pentru investiții.

Africa are o populație de 1,3 miliarde de oameni, iar Facebook e în căutare de abonați noi. Caută să le ofere acces la internet, tocmai pentru a le facilita ulterior și prezența online pe rețelele sale de socializare. În proiect sunt implicate nume mari din zona telecom: China Mobile, compania MTN din Africa, dar și Orange și Vodafone.

Nu e clar, deocamdată, la cât se ridică o astfel de investiție, din moment ce Facebook n-a divulgat nimic din această zonă. Africa e un continent prea puțin digitalizat. Cifrele arată că doar un sfert din populație are acces la internet.

Compania lui Zuckerberg nu e singura care lucrează la un astfel de proiect. Google are unul similar: se numește Equiano și prevede tot conectarea Africii la Europa printr-un cablu de internet subacvatic. Tot Google derulează proiectul Loon, care prevede furnizarea de internet 4G în zonele rurale cu ajutorul unor baloane care se pot ridica la mare altitudine.