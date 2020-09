Facebook îți permite de acum să-ți salvezi pozele: ce servicii ai la dispoziție

Dacă vrei să exporți fotografii sau videoclipuri din contul tău de Facebook, ai acum mai multe opțiuni. Facebook permite utilizatorilor să exporte fișiere în Dropbox, Google Photos, dar și în serviciul Koofr (un startup din UE).

Utilizatorii Facebook din întreaga lume au reușit să transfere fotografii în Google Photos încă din iunie. Aceste modificări fac parte dintr-un proiect mai mare de transfer de date, care are ca scop facilitarea descărcării și transferului de date între Facebook, Google, Microsoft și Twitter.

Scopul, cel puțin parțial, este de a fi în concordanță cu autoritățile de reglementare. Portabilitatea datelor este cerută de normele UE de confidențialitate GDPR și de legea privind protecția consumatorilor din California (CCPA).

Creșterea portabilității datelor ar putea aborda, de asemenea, unele preocupări mai mari. După cum notează Reuters, o audiere a Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) din 22 septembrie va examina potențialele beneficii și provocări ale portabilității datelor.

Facebook spune că va solicita utilizatorilor să-și reintroducă parolele înainte de a transfera fișiere, iar datele vor fi criptate în timpul transferului. Dar compania spune, de asemenea, că are nevoie de reguli mai clare cu privire la ce tipuri de date ar trebui să fie portabile și cine este responsabil pentru protejarea acestora. Acest lucru, spune compania, depinde de factorii de decizie politică.

Cum transferi pozele din Facebook

Pentru a transfera fotografii și videoclipuri de pe Facebook în Google Photos, Dropbox sau Koofr, trebuie doar să selectezi „Your Facebook Information” în setări. Apoi, selectează „transferă o copie a fotografiilor sau videoclipurilor tale”, introdu parola de la contul tău, alege o destinație și confirmă.

Facebook promisese funcția de transfer a fișierelor din Facebook în Google Photos, dar funcția nu era implementată la nivel mondial. Din iunie, a devenit valabil pentru toată lumea care vrea să transfere poze și filmulețe direct în Google Photos.

Procedura prin care-ți transferi pozele și filmulețele este extrem de simplă. Poți face același lucru cu toate fotografiile și clipurile pe care le-ai postat pe Facebook. Primul pas e să mergi la Settings > “Your Facebook Information” > “Transfer a Copy of Your Photos or Videos”.

Ai, de asemenea, la îndemână și adresa directă, pe care o găsești AICI. De precizat că filmulețe și pozele nu pot fi transferate simultan, acțiunile fiind separate.