Cum îți transferi pozele și clipurile din Facebook direct în Google Photos

Facebook a promis că va facilita transferul de poze și filmulețe din rețeaua de socializare direct în Google Photos. Acum, funcția e valabilă la nivel mondial, iar procedura e foarte simplă.

Facebook promisese funcția de transfer a fișierelor din Facebook în Google Photos, dar funcția nu era implementată la nivel mondial. Acum, a devenit valabil pentru toată lumea care vrea să transfere poze și filmulețe direct în Google Photos.

Funcția face parte dintr-un proiect din 2018, numit Data Transfer Program, o înțelegere între marile companii de tehnologie Google, Facebook, Microsoft și Twitter, care își propune să simplifice transferul datelor între platformele deținute de acestea.

Cum transferi pozele din Facebook

Procedura prin care-ți transferi pozele și filmulețele este extrem de simplă. Poți face același lucru cu toate fotografiile și clipurile pe care le-ai postat pe Facebook. Primul pas e să mergi la Settings > “Your Facebook Information” > “Transfer a Copy of Your Photos or Videos”.

Ai, de asemenea, la îndemână și adresa directă, pe care o găsești AICI. De precizat că filmulețe și pozele nu pot fi transferate simultan, acțiunile fiind separate.

Probleme cu Google Photos

Ca orice alt gigant digital, însă, și Google are probleme. La începutul anului, a confirmat că a dat-o în bară cu pozele stocate în Google Photos, care ar fi putut ajunge în conturile unor străini.

Era anunțată atunci o problemă tehnică, care a fost de vină pentru ca videoclipuri private ale unor utilizatori, stocate pe platformă, să fi ajuns către alți utilizatori, în mod întâmplător. Vulnerabilitatea a avut legătură cu funcția Google Takeout, care-ți permite să îți exporți datele într-un fișier de arhivă descărcabil. Ca rezultat, unii utilizatori care și-au descărcat datele de pe Google Photos în perioada 21 – 25 noiembrie anul trecut au ajuns în posesia unor videoclipuri care nu le aparțin.

Potrivit 9to5Google, doar 0.01% dintre utilizatori ar fi fost afectați atunci.