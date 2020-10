Există, în sfârșit, e o soluție împotriva dezinformării online, dar nu o găsești pe Facebook

Dezinformarea reprezintă o problemă majoră în mediul online, mai ales pe rețelele de socializare. Din fericire, în timp ce Facebook închide ochii, Twitter s-ar putea să fi găsit soluția.

Cei de la Twitter au fost destul de eficienți în ultimul an în a remedia problema dezinformării și a propagării de știri false. Pe lângă faptul că au fost primii care au refuzat să publice reclame electorale în contextul campaniei electorale din SUA, cei de la Twitter au marcat ca înșelătoare sau eronate mai multe postării ale președintelui Donald Trump și a le echipei sale de campanie.

Acum, compania a început testele în masă pentru Birdwatch, un instrument online menit să ducă mai departe lupta împotriva dezinformării. Este vorba de o combinație între moderare și raportare din partea utilizatorilor de Twitter.

Matt Navarra este consultant pe social media și a postat pe Twitter câteva capturi pentru a explica modul în care funcționează noul Birdwatch pe mobil. Aparent, instrumentul va fi integrat în meniul contextual al fiecărei postări de pe Twitter, în spatele ramei de ochelari din dreapta jos. Tot acolo vei găsi butoane Mute, Block sau Report.

Când un utilizator adaugă o postare în Birdwatch, o raportează pentru a fi analizată de către un moderator. Prin același mecanism, cineva poate atașa notițe unui tweet, într-o manieră publică sau privată, doar pentru el. Ideal, ar fi să explici prin câteva cuvinte de ce ai raportat un tweet, pentru a face viața mai ușoară moderatorilor, prin acele notițe. În meniul principal al Twitter, vei găsi și Birdwatch Notes, unde vor fi agregate toate sesizările pe care le-ai făcut în trecut despre anumite postări. Rămâne să vedem dacă extremiștii nu vor găsi un mod eficient prin care să abuzeze de Birdwatch și să-l facă inutil.

