Evaziunea fiscală a costat-o scump: ce a pățit după ce s-a îmbogățit din videochat

Activitatea de videochat în România este impozitată ca oricare altă meserie, cu condiția să o declari la finanțe. Dacă nu faci asta, riști să ajungi în fața unui judecător pentru evaziune fiscală.

În vârstă de 54 de ani, o femeie din Cehu Silvaniei, județul Sălaj a ajuns în fața unui tribunal din cauza faptului că nu și-a declarat veniturile din videochat. Judecătorul de la Tribunalul Sălaj a găsit-o vinovată de evaziune fiscală într-un proces cât se poate de simplu. Partea amuzantă, dacă o poți clasifica așa, este pedeapsa asupra căreia s-a decis judecătorul.

În primul rând, videochat-ista de 54 de ani a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu suspendare. Pe lângă dosarul penal cu care s-a ales, ea este obligată să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la o biserică din localitate, conform clujust.ro.

Deși pedeapsa pare exagerată la prima vedere, este important de reținut că femeia a activat în acest domeniu din 2013 până în 2018, timp în care a obținut venituri nedeclarate de aproximativ 58.000 de lei, aproximativ 13.000 de euro. Nu a plătit niciun fel de impozit pe acești bani și nici contribuții la sănătate. În fața judecătorului, nu a ezitat să-și recunoască fapta și a încheiat cu procurorul de caz un acord de recunoaștere a vinovăției.

Cu alte cuvinte, au ajuns la o înțelegere. ”Contul mi l-am făcut eu, am completat niște formulare online, am comunicat codul IBAN și m-am logat eu direct la un site de profil”, a spus femeia în fața anchetatorilor. Tribunalului Sălaj a consfințit acordul de recunoaștere a vinovăției, prin care s-a stabilit pedeapsa de 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, femeia trebuie să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la o biserică.