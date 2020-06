Misterul momentului în Europa: de ce nivelul de radiații este atât de mare pe continent

Europa experimentează niveluri mult mai ridicate de radiații decât în mod obișnuit și nimeni nu știe de unde vin acestea, de fapt.

Senzorii din Stockholm au identificat o posibilă scurgere de izotopi radioactivi care pare să provină de undeva din jurul Mării Baltice, ca urmare a fisiunii nucleare. Vestea bună e că nivelul de radiații este încă suficient de mic pentru a putea afecta oamenii. De cealaltă parte, vestea proastă e că nimeni nu știe care este sursa exactă.

Secretarul executiv al Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), Lassina Zerbo, susține că ar fi vorba despre o scurgere a unei centrale nucleare dintr-o zonă care cuprinde atât o parte din Finlanda, cât și o parte din Rusia, după cum se poate observa în harta de mai jos:

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN

