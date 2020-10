Donald Trump a căzut victimă hackerilor: mesajul postat pe site-ul de campanie al președintelui SUA

Cu o săptămână înaintea alegerilor din SUA, site-ul de campanie al lui Donald Trump a căzut victimă hackerilor. Nu a durat mult până când a fost pus din nou pe picioare.

Pe parcursul ultimilor ani, Donald Trump a supărat multă lume. Din acest motiv, nu ar trebui să vină neapărat ca o surpriză că site-ul lui a fost spart. Partea surprinzătoare este însă că, având în vedere banii investiți în această campanie electorală, nu te-ai fi așteptat ca acest lucru să fie posibil. Măsurile de securitate implementate ar fi trebui să fie semnificativ mai mari.

Cu mai puțin de o săptămână înainte alegerilor prezidențiale din SUA, securitatea online este un subiect arzător pentru ambele tabere. Un grup de hackeri a arătat însă că Trump nu este atât de atent la astfel de detalii. Atât New York Times, cât și TechCrunch, au detaliat în ultimele 24 de ore cum secțiunea About a site-ului DonaldJTrump.com a fost înlocuită de către terți.

Deși problema pare să se fi remediat rapid, Gabriel Lorenzo Greschler a imortalizat pagina coruptă în capturi foto/video și le-a postat pe Twitter.

Here’s a video of it. This is when you click on the „coalitions” tab. pic.twitter.com/iqLgxNezsO

Partea drăguță a ecuației este că, în mod inevitabil, Donald Trump a declarat pe parcursul săptămânii trecute că ”Nimeni nu cade victimă hackerilor. Ca să se întâmple asta, ai nevoie de cineva cu un IQ de 197, iar el are nevoie de aproximativ 15% din parola ta”. S-a întâmplat. Clipul integral îl vezi mai jos.

„Nobody gets hacked. To get hacked you need somebody with 197 IQ and he needs about 15 percent of your password.”pic.twitter.com/6aR8yU2MVg

