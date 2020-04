Digi | RCS-RDS are o surpriză pentru clienți: are legătură directă cu rețeaua 5G din România

Digi | RCS-RDS și-a anunțat rețeaua 5G în 2019. Între timp, autoritățile din România au tot amânat licitația oficială, dar operatorul și-a văzut de treabă. Acum, are o surpriză pentru clienții care vor să profite de internetul viitorului.

În iunie 2019, Digi | RCS-RDS a dezvăluit rețeaua 5G pe care o are în România. Chiar dacă nu e una construită pe infrastructura de 5G pentru care încă trebuie derulată o licitație, vitezele sunt impresionante.

Mai mult, abonații Digi Mobil 5G beneficiază de facilități impresionante. Pragul pentru traficul la viteză normală în rețeaua 5G a fost majorat de la 50 GB/lună la 80 GB/lună. De asemenea, după acest prag, viteza de download se va modifica lunar până la 256 Kbps (în loc de 128 Kbps) și viteza de upload până la 128 Kbps (în loc de 64 Kbps). Comparația e cu pachetul 4G.

Mai jos ai și harta locațiilor cu 5G din România. Sunt acestea: Constanța și Mamaia, Oradea, Cluj, Iași, Sinaia, Bușteni, Predeal, Poiana Brașov, Brașov, Timișoara, Craiova și Sibiu.

Surpriza Digi | RCS-RDS de acum e că are în ofertă, fix pentru această rețea, cel mai bun telefon Samsung pentru productivitate și stat pe internet de mare viteză. E vorba de Samsung Galaxy Note 10 Plus negru sau Aura Glow. Telefonul are 12 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și trei camere foarte bune. Despre internetul 5G de la Digi | RCS-RDS poți afla din pagina dedicată.

Digi | RCS-RDS, Orange, Vodafone și Telekom așteaptă licitația pentru 5G

ANCOM a anunțat pe 3 martie 2020 că a adoptat planul de acțiuni pentru 2020, dar licitația e amânată. „În cursul acestui an, ANCOM îşi propune să definitiveze documentația de licitaţie până la sfârşitul trimestrului III și să organizeze procedura de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă în ultimul trimestru al anului”, a transmis ANCOM.

În orice caz, Digi | RCS-RDS, Orange, Vodafone și Telekom au următoarele prețuri propuse de ANCOM: