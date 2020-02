Dezastrul tastaturilor de doi lei de la Apple, subiect la Oscaruri: atacul lui Taika Waititi la adresa gigantului

După ce a câștigat premiul Oscar pentru scenariu adaptat, Taika Waititi, regizorul Jojo Rabbit, a venit cu mai multe ironii la adresa tastaturii Apple.

Apple a schimbat tastatura la MacBook-uri în 2015, odată cu lansarea MacBook-ului de 12 inci. În 2016, aceeași tastatură cu mecanismul fluture a ajuns la MacBook Pro-urile de 13 și 15 inci. Abia la final de 2019, Apple a schimbat din nou tastatura pe care o folosește în sistemele sale portabile, dar doar pe noile sisteme de 16 inci, al căror preț începe de la 12.000 lei.

În acest timp, au existat numeroase procese pe marginea tastaturii dezastruoase de pe sistemele care costă o avere. După ce a pierdut un proces dureros în SUA, Apple a fost nevoită să acorde o garanție extinsă de patru ani posesorilor de MacBook-uri care au problemă cu tastatura. Situația este una jenantă, pentru o companie care a fost evaluată la un trilion de dolari.

Atât de penibilă este situația tastaturii de pe sistemele portabile Apple, încât un regizor și scenarist de Oscar a venit cu un atac la adresa gigantului din Cupertino la câteva minute după ce a primit statueta.

Waititi a primit o întrebare despre doleanțele scenariștilor în fața noului val de producători de conținut. Ca referință, la categoria producători intră Netflix, Apple, Amazon, Disney și alte servicii de streaming care își crează propriul conținut original. La întrebarea cât se poate de serioasă, regizorul a venit cu o serie de ironii la adresa Apple.

Taika Waititi s-a luat la Oscaruri de tastaturile Apple pe care le-a clasificat imposibile pentru scris. ”Au devenit din ce în ce mai groaznice. Mă fac să îmi doresc să revin la PC-uri”, a declarat creatorul Jojo Rabbit. El a spus că își dorește taste cu o cursă mai lungă și o rezistență sporită la apăsare, taste care au existat pe sistemele Apple până în 2015. Una peste alta, e un pic penibil pentru compania fondată de Steve Jobs să fie subiect de glumițe în cea mai importantă seară din industria filmului.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: “Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They’ve gotten worse. It makes me want to go back to PCs” #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm

— Variety (@Variety) February 10, 2020