Țara în care elevii săraci au rămas fără loc la facultate din cauza unei aplicații

Tehnologia e omniprezentă în vremurile astea și-n majoritatea cazurilor ajută enorm. Numai că în Marea Britanie a cam dat totul peste cap.

E scandal în Marea Britanie, după ce un soft care se folosește de algoritmi i-a lăsat pe elevii săraci fără facultate. Din cauza pandemiei de coronavirus, sistemul educațional britanic a avut de suferit, iar calendarul asumat inițial n-a mai putut fi respectat.

Unii elevi n-au mai putut da examenul Nivel A, un test care se dă pentru intrarea la facultate. În acest context, s-a decis să se apeleze la tehnologie. Astfel, s-a decis folosirea unor algoritmi pentru a determina notele fiecărui elev pe baza rezultatelor de la simularea examenului și notelor anterioare. S-a plecat de la ideea că softul ar acorda elevilor rezultate „mai corecte” decât profesorii, care le-ar fi putut umfla notele.

Numai că nu a ieșit așa cum ar fi trebuit.

Algoritmul la care au apelat autoritățile pare că a ținut cont de statutul social, mai degrabă decât de istoricul notelor. Asta pentru că a dus la favorizarea elevilor de la școli private și din zone mai bogate, lăsându-i pe elevii de top de la școlile gratuite de stat afectați în mod disproporționat. Mulți elevi s-au trezit cu pierderea locului la universitate din cauza scăderii notei.

Examenele Nivel A sunt susținute de tinerii britanici în vârstă de 17-18 ani, adesea pentru a intra la facultate, fiind similare cu testele SAT din Statele Unite. Unele firme folosesc notele de la examenul respectiv când fac angajări și este considerat ca fiind cel mai important test din școlile britanice.

Doar că autoritățile s-au bazat pe algoritmi și au constatat cu stupoare că elevii din zone defavorizate au rămas pe afară. Ministrul educației, Gavin Williamson, căruia opoziția îi cere demisia acum, a declarat că îi pare „incredibil de rău” pentru stresul cauzat și că principala sa prioritate acum este de a se asigura că elevii vor primi rezultate mai corecte.

this is @bencsmoke, Huck’s contributing editor, here in parliament square where students are gathering to demonstrate against the controversial a level results that many received last thursday which saw 40% of students marked down from their predicted grades. pic.twitter.com/MejILs333c

— huck (@HUCKmagazine) August 16, 2020