Delta Dunării are hoteluri plutitoare, iar conceptul este creat de o firmă românească

Dacă ne gândim la riscul creșterii nivelului apei, în urma încălzirii globale, putem întrevedea necesitatea creării cât mai rapide a unor soluții adaptate vremurilor.

O companie românească de arhitectură navală propune două concepte de hoteluri plutitoare pentru Delta Dunării. Hotelurile sunt construite cu materiale sustenabile, folosesc energie regenerabilă de la panouri solare și sunt disponibile în varianta de propulsie hibridă.

Flotelul (hotelul plutitor) este cea mai nouă tendință în turismul sustenabil și are potențial să devină noua normă pentru turismul din Delta Dunării.

GLO Marine, compania românească de arhitectură navală propune două concepte de hoteluri plutitoare de 4 stele destinate operatorilor turistici din Delta Dunării sau din alte zone cu apă din România.

Hotelurile au o lungime de aproximativ 40 m și o lățime de 9.5 m și pot acomoda până la 28 de pasageri și un echipaj permanent de 4 persoane. Ambele concepte au pe puntea principală 12 camere duble cu baie proprie (16 mp) și un apartament cu două camere pentru 4 pasageri (36 mp).

Toate camerele au balcon, smart furniture și console pentru controlul luminilor, televizorului și aerului condiționat. Pe puntea intermediară se află un restaurant cu terasă, iar pe cea exterioară sunt amenajate un bar, două jacuzzi, zona de șezlonguri și zona de lounge.

“Designul hotelurilor este integrat în mod firesc cu natura și tot la natură ne-am gândit când am decis că aceste concepte vor fi sustenabile – am inclus materiale eco și sustenabile, energie regenerabilă, panouri solare, waste management etc. Mai mult, pentru a reduce nivelul de zgomot și emisii, noi vom propune cumpărătorilor varianta de propulsie hibridă”, spune Radu Procop, Director de marketing GLO Marine.