Delfinii din Veneția sunt o minciună: ce s-a întâmplat, de fapt, în Italia

În prima săptămână a stării de urgență din România s-a viralizat și la noi un subiect despre delfinii intrați pe canalele din Veneția. Delfinii sunt falși, n-au vizitat Italia. Cei care au propagat minciunile n-au însă o problemă cu asta.

Pe fondul situație de criză în care ne regăsim e o dorință și-o nevoie a oamenilor de-a vedea subiecte pozitive, mai ales despre Italia. Un așa subiect a fost despre cum, dat fiind că nu mai sunt gondole pe canalele din Veneția și apa e mai curată, delfinii au intrat în oraș. N-au fost însă „singurele” animale. Au mai „venit” lebedele. Dar sunt doar subiecte false.

În primul rând, lebedele n-au dispărut de pe canale. În Burano, cel puțin, ajung destul de des pe canalele orașului. Iar delfinii, ei bine, au fost filmați în Sardinia, la sute de kilometri distanță de Veneția. Ei există, dar nu au „cucerit” acea parte din Italia.

National Geographic susține că-i, într-o anumită măsură, o urmare firească a lucrurilor. Pe un fond al știrilor negative, mai ales cum e situația în Italia, oamenii vor ceva pozitiv.

Ca să vezi cât de mult s-a propagat minciuna asta, Kaveri Ganapathy Ahuja din India a dat pe Twitter câteva poze cu lebede și pești din canalele din Veneția. Tweetul acela a avut succes: peste un milion de aprecieri la ora publicării acestui articol și peste 288.000 de oameni care au comentat.

Here’s an unexpected side effect of the pandemic – the water’s flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f

— Kaveri ?? (@ikaveri) March 16, 2020