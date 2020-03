În contextul în care cei mai mulți oameni stau în casă în această perioadă, cei de la Lime au luat o decizie radicală în ceea ce privește trotinetele electrice.

La nivel global, Lime este cel mai cunoscut furnizor de trotinete electrice, cu operațiuni în Europa și SUA. Până de curând, activa în peste 20 de țări, cele mai multe dintre ele din Europa. Costurile în România erau foarte rezonabile pentru a ajunge rapid dintr-o parte în alta, 3 lei deblocarea și 60 de bani pe minut utilizarea.

Plata se efectua cu cardul aferent contului tău de utilizator, similar cu ceea ce se întâmplă pe Uber, de exemplu. În plus, acest serviciu a ajutat foarte mulți oameni să facă niște bani în plus din poziția de încărcători ai trotinetelor. Primeai aproximativ 10 lei pe o încărcare compleet, care dura între 4 și 5 ore.

Din păcate, în contextul pandemiei, numărul utilizatorilor de Lime a scăzut brusc. Cei mai mulți oameni stau în case, iar cei care ies să meargă la cumpărături, de exemplu, se feresc să intre în contact cu o bombă de bacterii precum o trotinetă care nu este spălată decât de ploaie.

„Pentru moment, punem pauză serviciilor noastre Lime pentru a ajuta oamenii să stea liniștiți și în securitate”, explică societatea din California, într-un comunicat. O postare pe Twitter oferă mai multe detalii despre întregul set de circumstanțe din spatele deciziei. Din câte se pare, are legătura cu sănătatea populației în aceste vremuri grele.

Retragerea trotinetelor de pe piață se va desfășura progresiv, pe parcursul următoarelor zile și săptămâni. Se va începe cu Statele Unite, Franța, Spania, Italia și majoritatea țărilor europene, precum și Brazilia, Chile și Israel. Printre țările europene, în mod inevitabil, figurează și România.

Există doar trei teritorii în care trotinetele Lime vor continua să existe pe străzi, Australia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud. În acestea din urmă au fost anunțat măsuri suplimentare de igienizare a trotinetelor.

Loving cities means protecting them too.

Visit our blog to find the most updated list of markets where we’re winding down and pausing our service in to reflect public health guidance.

Stay put and stay safe. 💚https://t.co/xBxDusiFHd

— Lime (@limebike) March 18, 2020