Decizie fără precedent: cine-s primii hackeri sancționați de UE și de unde provin

Uniunea Europeană dă semne că face, în sfârșit, pași spre a sancționa atacurile cibernetice care vizează spațiul comunitar. Consiliul UE a impus mai multe sancțiuni în premieră.

Războaiele de astăzi sunt de ordin tehnologic și, chiar dacă oficial UE nu se află în război cu nicio altă țară, încercări de destabilizare există. Și acestea se poartă de la distanță, prin intermediul internetul. UE a decis să ia măsuri în acest caz.

Astfel, Consiliul Uniunii Europene a decis primele sancțiuni împotriva grupărilor de hackeri care au atacat sau amenințat spațiul comunitar. E vorba de o decizie fără precedent, din moment ce nu s-au mai luat sancțiuni împotriva autorilor unor atacuri cibernetice care au vizat instituții internaționale.

Cine-s hackerii sancționați de UE

Consiliul UE susține că e vorba despre sancțiuni impuse unor spioni ruși din cadrul Serviciului secret al armatei (GRU), cetățeni și firme din China și Coreea de Nord. În total, au fost sancționate șase persoane și trei entități răspunzătoare de diferite atacuri cibernetice sau implicate în acestea. Din ele fac parte tentativa de atac cibernetic împotriva OIAC (Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice) și cele cunoscute de public sub denumirile „WannaCry”, „NotPetya”, și „Operation Cloud Hopper”.

Sancțiunile sunt cele care se pot lua la acest nivel: includ o interdicție de călătorie și o înghețare a activelor. În plus, li se interzice persoanelor și entităților din UE să pună fonduri la dispoziția celor incluși pe listă.

Printre cei sancționați se numără Gao Qiang (cetățean chinez), Zhang Shilong (cetățean chinez), Alexey Minin (GRU), Aleksei Morenets (GRU), Evgenii Serebriakov (GRU), Oleg Sotnikov (GRU), firmele Haitai Technology Development Co. Ltd (Tianjin, China), Chosen Expo; Korea Export Joint Venture (Coreea de Nord) și o direcție din cadrul GRU (Main Centre for Special Technologies).

Nu-i de mirare că hackerii ruși se află pe lista celor sancționați, din moment ce Moscova încearcă prin tot felul de metode să destabilizeze UE. Recent, un raport arăta că infractorii cibernetici din Rusia stau cu ochii inclusiv pe cercetările legate de vaccinul împotriva Covid-19. Ulterior, a venit informația că Rusia ar fi prima țară care va veni cu acest vaccin, numai că informația nu e dovedită, iar comunitate științifică e sceptică.