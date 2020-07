Cum vrea Rusia să pună mâna pe vaccin cu ajutorul hackerilor

Rusia caută să destabilizeze puterile occidentale prin orice mijloace și nu se oprește din asta nici pe timpul pandemiei, ba din contră. Hackerii ruși lucrează la foc automat și stau cu ochii pe cercetările privind vaccinul anti Covid din țările occidentale.

Rețeaua de hackeri a Rusiei e una puternic dezvoltată și aceștia nu se opresc din lucru nici pe timpul pandemiei. BBC scrie că infractorii cibernetici, mulți dintre ei sprijiniți de Moscova, încearcă să intre în posesia cercetărilor privind vaccinurile legate de COVID-19 din Canada, Statele Unite şi Marea Britanie.

Sau, mai direct spus, încearcă să fure datele legate de progresele care se fac.

Rusia vrea să pună mână pe vaccinul anti Covid-19

Raportul citat de BBC, la care au lucrat experți din SUA și Canada, arată că e vorba de grupul de hackeri APT29 (Cozy Bear). Aceștia lucrează pentru Serviciile ruse de Informații, cred experții occidentali.

Grupul este acuzat că a lansat mai multe atacuri cibernetice pentru a fura informaţii ale cercetărilor realizate de mai multe clinici din Canada, Marea Britanie şi SUA. Compania de securitate a comunicaţiilor (CSE) din Canada, responsabilă cu informaţiile externe, a transmis că APT29 – cunoscută şi sub denumirea de Cozy Bear and the Dukes – se află în spatele atacurilor.

Cozy Bear e o grupare de temut la nivel mondial și se crede că este cea care a stat și-n spatele atacurilor la sistemele interne ale Comitetului Național Democrat în perioada premergătoare alegerilor din 2016 din SUA. APT29 „funcţionează aproape sigur ca parte a serviciilor de informaţii ruseşti”, a spus CSE.

„Este probabil ca APT29 să continue să vizeze organizaţiile implicate în cercetarea şi dezvoltarea vaccinului COVID-19. Aliaţii condamnă aceste atacuri josnice împotriva celor care lucrează pentru combaterea pandemiei coronavirusului. Condamnăm aceste atacuri deplorabile împotriva celor care depun o muncă vitală pentru combaterea pandemiei de coronavirus”, a declarat Paul Chichester, directorul de Operațiuni al Centrului Național pentru Securitate Cibernetică al Regatului Unit.

Evident că Moscova neagă acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, Dmitry Peskov spune că acest raport nu e susţinut de dovezi concrete.