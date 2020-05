Decizie ciudată: de ce a acceptat Institutul Cantacuzino să preia presupusul vaccin al șefului OncoGen

Cercetătorii din toată lumea fac eforturi pentru a găsi un vaccin împotriva noului tip de virus. OncoGen, o clinică din Timișoara condusă de un personaj controversat, susține că a încheiat un parteneriat cu Institutul Cantacuzino, pentru ca centrul de la București să preia dezvoltarea vaccinului. E cel puțin o decizie-surpriză.

Se fac eforturi la nivel mondial pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva noului tip de virus. Au avansat în această direcție americanii, dar și chinezii. Chiar și din Europa vin vești îmbucurătoare, dar cursa e condusa de giganții farmaceutici din domeniu.

Totuși, eforturi se fac și-n România. Clinica OncoGen, de exemplu, din Timișoara a atras atenția datorită directorului de acolo – Virgil Păunescu. El e considerat un personaj controversat, din moment ce e vizat de o anchetă a Spitalului Județean după ce s-a vaccinat cu un ser despre care susține că e eficient. E un vaccin dezvoltat chiar de clinica sa, care însă nu a fost testat și cu atât mai puțin autorizat.

Mai mult, Virgil Păunescu susține că cercetătorii din China i-ar fi furat formula. Există, așadar, multe semne de întrebare legate de acest vaccin. Și totuși, Institutul Cantacuzino a acceptat un parteneriat și susține că dezvoltarea acestui vaccin s-a mutat la București.

Parteneriatul dintre clinica OncoGen din Timișoara și Institutul Cantacuzino a fost anunțat pe Facebook chiar de timișoreni.

Suma e de aproximativ 3,5 milioane de lei, o sumă care permite continuarea cercetărilor pentru vaccinul împotriva Covid-19. Numai că presupul ser e unul controversat. Sau, mai bine spus, controversele sunt amplificate de pozițiile publice ale lui Virgil Păunescu, directorul OncoGen.

Directorul OncoGen susține că a identificat un posibil vaccin împotriva Covid-19, doar că statul nu-i aprobă începerea testelor. El susține că serul va fi administrat intranazal, fie sub formă de picături, sau prin pulverizare.

Cum spuneam, Virgil Păunescu e un personaj controversat. El este vizat de o anchetă internă a Spitalului Județean după ce s-a autovaccinat cu vaccinul neomologat pentru a observa efectele.

„Mi-am administrat vaccinul pe care am anunțat că l-am pus la punct încă din luna februarie. Am făcut acest gest pentru că ne-am împotmolit, pe de o parte cu cercetările din lipsă de fonduri, pe de altă parte pentru că eu oricum sunt investigatorul principal în acest subiect și sunt cel mai, să zic așa, nu îndreptățit, dar cel mai potrivit să observ ceea ce se întâmplă dacă te vaccinezi – care sunt reacțiile postavaccinale, care sunt efectele secundare în mod deosebit, pentru că această fază a testării, în general este legată de siguranța vaccinului”, declarat Virgil Păunescu.

Mai mult, el acuză China că i-ar fi furat vaccinul. El arată că a fost contactat de cercetătorii din chinezi pentru a colabora la punerea în practică a acestei tehnologii. La începutul lunii martie, chinezii au publicat un articol aproape care ar semăna foarte mult cu cercetările de la OncoGen.

„Pe data de 8 Februarie am publicat (împreuna cu echipa de la OncoGen) un articol care descrie tehnologia de producerea a unui vaccin împotriva Covid-19. Tehnologie care fusese postată pe site-ul oncogen.ro cu circa 2 săptămâni înainte. Astăzi am aflat că pe data de 3 martie, nişte cercetători chinezi au publicat un articol (aproape) identic cu al nostru. Ceea ce nu v-am spus este că în data de 4 februarie am fost contactaţi de Ambasada Chinei în România cu rugămintea de a colabora cu cercetătorii chinezi la punerea în practică a acestei tehnologii. Noi am fost de acord şi avem corespondenţă pentru a dovedi acest lucru. Dar nu am fost de acord ca ei să îşi insuşească rezultatele muncii noastre şi apoi să mai şi adauge . Aşa că în timp ce presa românească relata, uneori ironic, cercetătorii chinezi se inspirau la greu. Oricum noi mergem înainte cu punerea în practică a tehnologiei noastre, deşi autorităţile române au văzut nenumărate referinţe la acest vaccin, nimeni nu s-a oferit să ne întindă o mână de ajutor”, scria, la acea vreme, Virgil Păunescu pe FB.