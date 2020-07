De la Candy Crush la Crash Bandicoot, noul joc ”infinit” care te ține cu ochii în telefon

Dezvoltatorul King va intra în istorie pentru abilitatea sa de a reinventa un concept clasic și de a-l transpune în Candy Crush, cel mai profitabil joc de mobil din toate timpurile. Acum, s-a orientat către Crash Bandicoot.

În cazul în care fost vreodată fan al personajului fantastic Crash Bandicoot, te vei bucura teribil să-l vezi transpus într-un joc video pentru iPhone și Android. Noul endless runner similar cu Temple Run va fi creat de King (Candy Crush Saga) și are deja un trailer.

Anunțul legat de On the Run! vine la scurt timp după ce dezvoltatorul Toys For Bob a anunțat că lucrează la o continuare a francizei originale, lansată inițial pentru PlayStation One. Acesta va fi lansat pentru consolele din noua generație, inclusiv PlayStation 5.

În ceea ce privește Crash Bandicoot: On the Run!, momentan nu avem o dată de lansare pentru el, dar mă aștept să nu dureze mai mult de o lună. ”Suntem foarte entuziasmați să aducem această franciză foarte cunoscută și îndrăgită pe mobile.”, a insistat Stephen Jarrett, vicepreședintele King responsabil de partea de design de jocuri, într-un comunicat de presă,

Povestea jocului, deși s-ar putea să fie ușor de omis, ni-l arată pe Crash în același conflict cu inamicul său din jocurile de acum câteva decenii, Neo Cortex. Acesta din urmă se luptă pentru a pune stăpânire pe multiverse.

La capitolul complexitate, se pare că că titlul va fi un pic mai elaborat decât Temple Run sau alte jocuri din gama ”infinite runner”. Îți vei putea personaliza armele pe care le folosește Crash în efortul său de a-i spulbera planurile lui Cortex. Aparent, va exista și o componentă multiplayer asincronă, o particularitate pe care o asociezi în 2020 cu majoritatea jocurilor de mobil gratuite încărcate de microtranzacții. Rămâne să vedem dacă achizițiile in-app vor reușit să distrugă experiența jocului.