De ce șoferii Uber și nu numai au probleme la Constanța. Detaliul extrem de important din lege

Un clip publicat recent arată că un șofer Uber are o problemă în Constanța. O publicația a spus că serviciul e interzis. Nu, încă nu e interzis, dar șoferii pot avea probleme. Și asta e valabil și pentru Bolt, Free Now, Yango și alte servicii similare.

În urmă cu un an a fost publicată ordonanța de urgență pe baza căreia pot fi derulate activități de transport alternativ în România. Asta înseamnă că servicii ca Uber, Bolt, Free Now și altele sunt legale. Între timp, ordonanța a fost modificată parțial de Parlament.

Într-un clip publicat de Replica, titlul este dramatic: „VIDEO! Polițiștii au scos UBER-ul din Constanța pentru că NU are LICENŢĂ”. ȘtirileProTV preia ideea cu un titlu similar: „Un mare oraș din România interzice Uber, în plin sezon estival. Care este explicația polițiștilor”.

Uber a intrat, oficial, în Constanța pe 25 iunie. Asta înseamnă că cei interesați să activeze ca șoferi parteneri, o pot face și în acest județ. Doar că aici intervine problema care-i prezentată și în clipul de mai sus.

Polițistul îi spune șoferului următoarele: „Problema este că dumneavoastră nu puteți desfășura activități de transport alternativ de persoane prin intermediul aplicației Uber, decât în localitatea în care are sediul social transportatorul”. Cel mai probabil, dacă i-a spus asta, șoferul de Uber e din București sau alt oraș.

Ce zice legea despre servicii ca Uber

Articolul 12, alineatul 1 are următorul text: „În vederea obţinerii autorizaţiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. din judeţul sau municipiul Bucureşti unde îşi are sediul sau domiciliul, după caz, următoarele documente […]”.

Mențiunea asta din legea pentru servicii ca Uber, Bolt sau Free Now încearcă să oprească abordarea de „piraterie” practicată deja de unele firme de taximetrie – adică înregistrare pe un județ și activitate în alte orașe și județe.

Articolul 13, alineatul 4 are următoarele mențiuni: „Operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ: a) permanent, în interiorul localităţii unde îşi are sediul sau domiciliul sau în regiunea de dezvoltare Bucureşti – Ilfov, după caz; b) ocazional, cu plecare din localitatea unde îşi are sediul sau domiciliul sau din regiunea de dezvoltare Bucureşti -Ilfov, după caz, spre alte localităţi.”

Poți consulta legea cu modificările din 2019 aici.

Ce se întâmplă la Constanța

Uber nu e interzis în Constanța. Și nici n-ar putea fi interzis atât de ușor. Asemenea nici servicii ca Bolt, Free Now sau Yango. Totuși, ce vedem la Constanța e ce s-a întâmplat în Cluj încă de acum patru ani. Uite un caz: patru șoferi au fost amendați cu 25.000 de lei.

Era tot vară, era sezonul festivalurilor în Cluj. Și în acești ani de servicii alternative de transport șoferi din mai multe orașe s-au dus în Cluj ca să câștige ceva mai mult în perioada festivalurilor. Același lucru se întâmplă și la Constanța. E cea mai bună perioadă a anului.

Rămâne însă mențiunea: se poate în afara localității „ocazional, cu plecare din localitatea unde îşi are sediul sau domiciliul”. Sigur, legea putea fi chiar mai clară, dar asta deja nu mai e o surpriză.