De ce să nu crezi tot ce vezi pe internet: explicația pentru liliacul gigantic

Dincolo de faptul că ar trebui să privești cu scepticism orice rând de text de pe internet, este vital să înțelegi că nici măcar fotografiile nu spun întreaga poveste. Liliacul din imaginea de mai sus este cel mai bun exemplu.

Într-o perioadă în care internetul este dominat de știri false și conspirații, este fascinat cum o simplă imagine poate ascunde o poveste semnificativ mai complexă decât pare la prima vedere.

Fotografia cu liliacul de mai sus a devenit virală online în urmă cu ceva timp, prin prisma faptului că această creație terifiantă era prezentată ca fiind de dimensiune ”umană”. Imaginea a fost imortalizată în Filipine. Până și experții în domeniu au fost contrariați pentru că liliecii gigantici nu ating nici pe departe dimensiunile unui om matur.

Explicația a venit semnificativ mai târziu și poate fi văzută în postarea de pe Twitter de mai jos. De fapt, în fotografie poate fi văzut un liliac a cărui dimensiune este doar 40 de centimetri. Partea impresionantă, care nu este foarte evidentă în fotografie constă în faptul că, atunci când își întinde aripile, ajunge până la 1,5 metri.

Acest tip particular de liliac mai este supranumit vulpea zburătoare sau Acerodon jubatus. Familia din care face parte include un număr de 65 de specii diferite de lilieci gigantici. Ei sunt găzduiți în zona insulelor tropicale, din Austrlia până în Madagascar, în Indonezia sau Filipine.

Deși par înfricoșători, liliecii din această specie sunt foarte importanți pentru ecosistemul din care fac parte, pentru polenizare, controlul animalelor dăunătoare și răspândirea diverselor semințe. Din păcate, sunt pe care de dispariție, din cauza distrugerii constante a mediului lor natural și a faptului că au ajuns să migreze către orașe, unde sunt plase și ajung să fie vânați.

Partea cea mai drăguță este că nu au nicio treabă cu oamenii, alimentația lor fiind ierbivoră. Ca referință, din 1300 de specii de lilieci de pe mapamond cunoscute până în prezent, doar trei se hrănesc cu sânge.

Remember when I told y’all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex🍒 KAK SEASON🍒 (@AlexJoestar622) June 24, 2020