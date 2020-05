După câteva luni de stat în casă, mă gândesc dacă am făcut suficient de multe lucruri în acest timp. Am învățat ceva nou, am citit suficient, am făcut experimente? Pentru că s-ar putea să te afli într-o situație similară, am încercat să aflu dacă este în regulă faptul că m-am axat în izolare pe aceleași activități banale dinainte.

În urmă cu câteva luni, cea mai mare parte a românilor și a populației planetei a intrat în izolare. De la o zi la alta, viața s-a schimbat brusc. Dacă obișnuiai să ieși cu băieții la o bere în weekend, acel plan a picat. Dacă mergeai cu fetele la un film o dată pe lună, este improbabil să repeți acea experiență prea curând. A fost ciudat și va mai fi o lungă perioadă de timp, de acum înainte.

Când ai intrat în casă și ți-ai dat seama că nu vei mai ieși prea curând, în mintea ta s-a înfiripat o idee. Trebuie să profiți de acest timp. Trebuie să citești cât nu ai făcut-o în ultimii doi ani. Trebuie să înveți să faci pâine cu maia sau să cânți la pian. Trebuie să faci exerciții fizice în fiecare zi. Dacă aveai o abilitate sau o pasiune înaintea acestor luni de stat în izolare, te gândești că ar fi trebuit să ieși din izolare ca fiind un maestru în acel domeniu.

A trecut starea de urgență și, odată cu ea și izolare, faci un inventar și îți dai seama că majoritatea timpului din ultimele două luni a fost petrecut exact ca înainte. Nu ești mai bun, nu ești mai rău, poate un pic mai paranoic vizavi de igienă, dar cam atât.

Timpul pe care l-ai fi putut petrece cu o carte în mână, l-ai petrecut citind știri pe internet, uitându-te la serialele preferate pe Netflix, participând la conferințe online sau discutând nimicuri cu cei dragi la telefon.

Ce „ți-a făcut” izolarea

Problema cu lucrurile grozave pe care le-ai fi putut face în izolare este că, în mare parte, nu reprezentau scopuri realiste. În funcție de stilul tău de viață și dacă ai lucrat sau nu în perioada asta, cantitatea ta reală de timp liber nu a fost semnificativ mai mare.

Poate ai văzut mai multe documentare online și te-ai gândit că ai putea fi următorul Garry Kasparov, mare maestru la șah. Diferența între tine și Kasparov este însă că tu ai petrecut două luni în casă, iar el și-a investit câteva decenii într-o pasiune care s-a dovedit a fi monetizabilă, în cazul unui om din câteva milioane.

Dincolo de acest caz extrem, cea mai mare problemă cu această perioadă este de ordin psihic. La începutul pandemiei, s-a vehiculat foarte mult că ne vom confrunta cu o un val masiv de depresie, mai ales în cazul pensionarilor, dar și al tinerilor care stau singuri în casă.

Dacă faci parte dintr-un cuplu, această perioadă s-ar putea să vă fi acutizat problemele de comunicare și, în cazul oamenilor căsătoriți, nu este exclus să ducă la divorț. China a devenit renumită pentru valul masiv de divorțuri înregistrate după ridicare restricțiilor de circulație.

Să zicem însă că ești aparent ok. Cuplul din care faci parte a ieșit mai puternic și mai strâns din această perioadă. Dacă ești singur, simți că nu te-au forțat cele căteva luni în casă să-ți regândești toată scara de valori. Chiar și așa, ceva în tine tot s-a schimbat, câteva priorități.

Poate te-ai uitat mai mult la știri decât de obicei pentru că ți s-a părut mai important decât să citești o carte. Poate ai stat mai mult la telefon cu mama, tata, fratele, sora sau cel mai bun prieten, pentru că ai simțit că așa trebuie. Așa știi că ei sunt ok și, implicit, tu ești mai ok.

Ai făcut ce te face fericit, iar asta este important

Era foarte ușor să ieși depresiv din izolare, adept al unui val de teorii ale conspirației și un pic extremist din punct de vedere politic. Dacă cercul de prieteni nu ți s-a schimbat în urma izolării și nu te-ai certat cu rudele, ești bine. Ești „pe plus”.

S-au întâmplat multe lucruri rele în aceste două luni, cu un potențial impact emoțional imens. Au murit foarte mulți oameni și pe unii dintre ei poate îi cunoști. Milioane de oameni și-au pierdut locul de muncă, iar în SUA, de exemplu, rata de șomaj este la nivelul Marii Crize (Great Depression) din anii ’30. Este aproape imposibil ca aceste particularități să nu-ți fi ajuns la urechi și este foarte improbabil ca, la un anumit nivel, să nu te afecteze.

Ca urmare, dacă ai pus câteva kilograme în plus, nu este un dezastru. Dacă ai făcut mai multe cumpărături online în perioada asta, nu trebuie să te judeci. Nu de alta, dar era chiar recomandabil să-ți comanzi produse de pe internet decât să te bați pe hartie igienică la cel mai apropiat magazin.

Trecem printr-un set extraordinar de circumstanțe și am încercat să ne adaptăm. Unii au făcut o treabă mai bună decât alții, iar abilitatea unora de a se descurca a fost influențată de factori externi care nu țin de ei, precum șomajul tehnic. Dacă universul complotează însă pentru a-ți oferi o situație extraordinară, mai ales una într-un sens negativ, asta nu înseamnă însă că trebuie să pui presiune pe tine pentru a face și tu ceva extraordinar în schimb.

Normalitatea, luciditatea, coerența și, într-un final, fericirea, stau în lucruri normale, sălășluiesc în banal. Poate sună stupid, dar dacă faci o retrospectivă a amintirilor tale, cea mai fericită amintire cu mama ta probabil că are legătură cu o masă pe care a gătit-o cu dragoste, iar din cauza unor factori „supranaturali”, nu ai mai putut recrea acea experiență doar din prepararea acelui fel de mâncare. Încă îți mai aduci aminte cât ai râs când un prieten ți-a spus o poveste în urmă cu 5 ani și, de atunci, l-ai „forțat” să o repete în zece alte seturi de circumstanțe fără a avea același efect.

„Fascinantul” stă în lucrurile simple și așa a fost întotdeauna, dar niciodată nu a fost mai important decât acum să ai în vedere acest lucru. Dacă nu ți-a plăcut niciodată foarte mult să citești, nu ai făcut-o mai mult în pandemie pentru că îți doreai mai mult decât de obicei să fii fericit. Încercai să compensezi, să găsești un echilibru, iar viața așa ar trebui să fie.

Nu trebuie să te simți vinovat că nu ai dobândit o abilitate nouă în ultimele luni. Nu asta a fost scopul izolării. Mai important decât să devii tu un om „mai bun” sau să profiți nerealist de timpul petrecut între patru pereți sunt multe alte lucruri despre care am mai scris în acest timp. Erai mai câștigat dacă făceai o videoconferință cu ai tăi părinți, dacă făceai o comandă la un business local care îți este drag și care îți dorești să supraviețuiască după pandemie, dacă învățai să faci ciorba aia pe care ți-o făcea mama când erai mic.

O să citești pe plajă când se ridică restricțiile de deplasare sau pe avion când vei merge în următorul concediu, indiferent când ar fi asta. Acum, trebuie să te străduiești să fii bine, tu, cei dragi ție și micile afaceri al căror viitor atârnă de un fir de ață, în ordinea asta.

Nimeni nu s-a putut pregăti pentru ce se întâmplă azi, dar dacă ești cerebral, calculat și încerci să faci bine, avem cu toții de câștigat.

Trecem printr-o perioadă în care nu este nevoie de sute sau mii de oameni speciali, ci de milioane de oameni normali, cu respect pentru cei din jur, pentru autorități și pentru oamenii care luptă în prima linie.