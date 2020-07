De ce narcisiștii și psihopații sunt mai predispuși să refuze să poarte mască

Există numeroase nemulțumiri cu privire la purtarea măștii. Mulți spun că nu pot respira, alții că nu e eficientă și că sunt prea frumoși ca să stea cu fața acoperită.

Două noi studii care au analizat relația dintre trăsăturile de personalitate și reacțiile la restricțiile instituite pentru a încetini răspândirea coronavirusului. Cercetătorii au descoperit că persoanele care posedă așa-numitele trăsături din „Triada Întunecată” – narcisismul, psihopatia și machiavelismul – sunt mai puțin susceptibile să respecte restricțiile sau să se angajeze în măsuri preventive împotriva virusului.

Ambele studii, care, combinate, au studiat peste o mie de persoane în Polonia, au fost publicate în revista academică revizuită “Personality and Individual Differences”.

De asemenea, în lucrarea „Adaptive and maladaptive behavior during the COVID-19 pandemic: The role of Dark Triad traits, collective narcissism, and health beliefs”, cercetătorii Bartłomiej Nowaka și Paweł Brzóska de la Universitatea SWPS de Științe Sociale și Umaniste din Polonia, împreună cu coautori din alte universități, au studiat 755 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 78 de ani în a doua jumătate a lunii martie – în a treia și a patra săptămână de restricții ale guvernului.

Una e ce le face bine oamenilor și alta e ce cred ei că-i bine

Studiul a utilizat o combinație de instrumente de diagnostic existente pentru evaluarea trăsăturilor „Dark Triad” și o „scară de credință în sănătate” modificată pentru a evalua percepțiile oamenilor cu privire la gravitatea și susceptibilitatea acestora la COVID-19.

În cele din urmă, cercetătorii au pus întrebări pentru a determina cât de probabili au fost participanții (pe o scară de la unu la patru, de la „cu siguranță nu” la „cu siguranță da”) să se angajeze atât în ​​măsuri preventive, cum ar fi decontaminarea, cât și în măsuri de depozitare a alimentelor.

Astfel, persoanele cu asemenea trăsături au considerat că sunt foarte sensibile la virus, dar că nu cred în eficacitatea propriilor acțiuni de prevenție. Aceste caracteristici au explicat parțial reticența lor de a lua măsuri preventive precum spălarea frecventă a mâinilor, purtarea măștii sau limitarea călătoriilor inutile în afara casei.

„Participanții cu trăsături din «Dark Triad» par să fie preocupați de aspectele negative ale prevenției și nu iau în considerare beneficiile acesteia”, au scris cercetătorii.

De asemenea, lucrarea „Who complies with the restrictions to reduce the spread of COVID-19?: Personality and perceptions of the COVID-19 situation„, scrisă de Marcin Zajenkowski de la Universitatea din Varșovia și alți trei cercetători – publicată tot în revista “Personality and Individual Differences”, în iunie, a găsit corelații similare între diferențele de personalitate individuale și respectarea restricțiilor din pandemie.

Pe de altă parte, „așa-numita personalitate întunecată nu este la fel de problematică în fața pandemiei pe cât s-ar putea presupune. Cel mai important este ceea ce cred astfel de oameni despre coronavirus și despre adoptarea la măsuri preventive”, a declarat Magdalena Zemojtel-Piotrowska, coautoare a lucrării „Adaptive and maladaptive behavior during the COVID-19 pandemic”.

Deși psihopații și narcisiștii pot fi mai puțin susceptibili de a respecta restricțiile în pandemie, dovezile nu sugerează că tulburările de personalitate sunt de vină neapărat pentru eșecurile de distanțare socială. Oricum ai fi, e bine să porți mască.