De ce construirea unui spital în China în doar câteva zile e, totuși, o lecție

Coronavirusul apărut din China a speriat pe toată lumea. Beijingul a trecut la treabă și a decis să construiască un spital de la zero pentru a izola cazurile suspecte.

Ai auzit, probabil, în nenumărate rânduri despre „minunile” inginerești ale chinezilor. Autostrăzi construite în timp record, poduri ridicate într-un timp la fel de scurt, zgârie-nori care apar peste noapte. Cât durează sau cât de trainice sunt ele e o altă discuție.

După apariția coronavirusului care a pus lumea pe jar, în orașul chinezesc Wuhan, autoritățile au decis să ridice de la zero un spital. Cam cum a făcut Beijingul în timpul crizei declanșate de virusul SARS. Excavatoarele lucrează zi și noapte și spitalul, care va găzdui 1.000 de paturi. Noua unitate medicală e mai mult decât un spațiu medical care ar putea fi construit pe front, dar nu are, totuși, dotările pe care le-ai vedea într-unul modern.

Dar e vorba de combaterea unui virus și acolo vor fi ținute cazurile suspecte, dar și persoanele în cazul cărora se confirmă infecția. Cel mai recent bilanț arată că numărul persoanelor care s-au îmbolnăvit se apropie de 6.000, iar numărul deceselor a depășit 130.

Wuhan is following Beijing’s #SARS treatment model, building a special hospital for admitting patients infected in the outbreak of pneumonia caused by novel coronavirus pic.twitter.com/Y3Bes5WKQv

— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2020