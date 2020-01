Cum ar fi putut opri China răspândirea coronavirusului care a speriat lumea

Toată lumea este, în acest moment, speriată de coronavirusul descoperit în Wuhan și care se răspândește rapid. Această situație ar fi putut fi evitată de oficialii din China.

Pe 9 ianuarie, Organizația Mondială a Sănătății făcea publică informația potrivit căreia o formă de coronavirus extrem de periculoasă a fost descoperită în Wuhan. Mai multe cazuri de pneumonie severă au fost ulterior identificate, iar punctul zero ar fi Huanan Seafood Market, o piață de pește din Wuhan.

Centrul de Control și Prevenire a Bolilor din SUA a făcut propriile informări cu trei zile mai devreme, pe 6 ianuarie.

Numai că o platformă din Canada a trimis atenționări clienților mult mai devreme. Mai exact, pe 31 decembrie. E vorba de BlueDot, un sistem care se folosește de algoritmi bazați pe inteligență artifială pentru a depista diverse boli și afecțiuni din întreaga lume. Această platformă și-ar fi avertizat clienții să evite zona Wuhan, tocmai din cauza unui suspiciuni legate de un virus periculos.

Același care avea să sperie întreaga lumea câteva zile mai târziu.

Coronavirusul, ținut la secret de China?

În condițiile în care o platformă independentă a avut habar de apariția coronavirusului, e greu de crezut că oficialii din China n-au știut nimic despre acest lucru. Viteza de reacție este extrem de importantă în astfel de cazuri, dar Beijingul pare că s-a mișcat lent. Fie pentru că nu a știut, fie pentru că a vrut să țină totul la secret, sperând că situația se va calma de la sine.

Numai că nu s-a întâmplat acest lucru. Ba, dimpotrivă, lucrurile au luat o turnură periculoasă pentru întreaga lume. Coronavirusul a ajuns deja în SUA, Australia și Europa, în multe cazuri fiind vorba despre turiști care au călătorit recent în China, mai ales în zona Wuhan.

Algoritmii bazați pe inteligență artificială de la BlueDot au depistat mai repede această formă de virus extrem de periculos. A prezis, spre exemplu, pe baza datelor culese din sistemele aeroporturilor, că virusul se va răspândi din Wuhan în Bangkok, Seul, Taipei și Tokyo extrem de rapid. Iar oamenii care lucrează pentru acea platformă au mai avut experiențe similare și-n anii trecuți.

De fiecare dată, însă, la fel ca acum, autoritățile au părut depășite de situație.

Cum ar putea inteligența artificială să prezică astfel de crize

Sistemul BlueDot a fost lansat în 2014 și a primit finanțări de peste 9 milioane de dolari. Compania are acum 40 de angajați – fizicieni și programatori care lucrează la programul de depistare și supravehere a diferitelor tipuri de boli și afecțiuni.

Tehnologia folosește un limbaj natural de procesare și, cu ajutorul unui sistem de tip machine learning, poate emite rapoarte în peste 65 de limbi. Se adună, de asemenea, datele culese de aeroporturi și diverse afecțiuni care apar în cazul animalelor din toată lumea. Ca un mic exemplu, inventatorii sistemului susțin că inteligența artificială este atât de bine pusă la punct încât poate deosebi apariția unui caz de antrax în Mongolia, de exemplu, de susținerea unui concert al trupei Anthrax oriunde în altă parte.

Printre reușitele BlueDot din trecut se numără și identificarea locației virusului Zika – în partea sudică a Floridei.

BlueDot successfully predicted the location of the Zika outbreak in South Florida in a publication in the British medical journal The Lancet.