De ce avioanele ar putea avea probleme tehnice din cauza pandemiei

Industria aviației se confruntă cu o scădere masivă a cererii în timpul pandemiei coronavirusului. Asta înseamnă că mii de avioane comerciale sunt depozitate, unde așteaptă cu nerăbdare să ajungă din nou pe cer. Asta dacă vom mai avea curajul necesar să călătorim prea curând.

Având în vedere că avioanele nu au zburat atât de mult timp, acest lucru se poate transforma într-o problemă importantă de siguranță în viitor, transmite NPR. Într-o directivă de urgență privind utilitatea aeriană, Federal Aviation Administration a dispus inspecțiile a 2.000 de avioane Boeing 737. Asta, din cauza îngrijorării faptului că o uzură ar putea provoca corodarea robinetelor motoarelor, ceea ce poate duce la o defecțiune a acestora.

Inspectorii au găsit deja dovezi de coroziune la unele supape. În cel mai rău caz, coroziunea ar putea duce la deschiderea ventilelor și la determinarea pierderii puterii ambelor motoare și chiar la împiedicarea repornirii acestora, conform directivei FAA.

„Fiind utilizate rar, din cauza cererii mai mici din timpul pandemiei COVID-19 a curselor cu avioane comerciale, supapa unui avion poate fi mai susceptibilă la coroziune”, a explicat Boeing într-un comunicat către NPR.

Just in. The FAA has issued an emergency airworthiness directive to all airlines who fly Boeing 737s. It says jets that have been in storage during the pandemic could have their engines suddenly fail. The FAA is ordering inspections after four incidents. pic.twitter.com/vVoA2j9tyT

— Pete Muntean (@petemuntean) July 24, 2020