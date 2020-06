De 1 iunie, natalitatea din România e pe butuci: cele mai afectate județe de copii puțini

La fel ca în cazul multor țări europene, natalitatea din România nu este un subiect îmbucurător. Cu mici excepții, numărul copiilor tinde să scadă în fiecare colț al țării.

Ziua de 1 iunie nu mai este o sărbătoare cu o semnificație atât de importantă pentru români, deoarece prea puțini dintre noi au copii în casă. Trendul este îngrijorător de o lungă perioadă de timp, iar Ziua Internațională a Copilului atrage din nou atenția asupra situației triste din căminele românești.

La începutul acestui an, în casele din România trăiau aproximativ 4 milioane de copii. Este vorba de persoane cu vârsta de până la 18 ani. Informația a fost confirmată de un studiu recent al INS (Institutul Național de Statistică). 2019 a intrat în istorie ca fiind primul an în care numărul nou-născuților a scăzut sub 200.000 pe teritoriul întregii țări.

Dincolo de situația actuală, conform estimărilor, cea mai pesimistă este perspectiva viitorului. Până în anul 2060, populația de vârstă preșcolară din aproximativ jumătate dintre județele țării va scădea cu peste 50%, comparativ cu 2015, confirmă același studiu INS. Cele mai afectate județe de o scădere a populației sunt Tulcea, Covasna și Mehedinți. La polul opus se află București, Iași și Suceava.

În contextul în care Capitala este epicentrul țării din perspectiva numărului de locuitori, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că bucureștenii au cei mai mulți copii. Pe următoarele locuri în topul natalității se află Iași, Constanța, Suceava și Prahova.

La capitolul particularități îngrijorătoare, la 1 ianuarie 2020, în scădere față de anii trecuți, ponderea copiilor din populația totală a României a fost de 18,7%. Contrar percepției generale, în România se nasc mai mulți băieți decât fete, 51,4%. Cu alte cuvinte, se nasc 1056 de băieți la 1000 de fete. În mediul urban aveau domiciliul 52,6% din numărul copiilor sub 18 ani, aceştia reprezentând 17,4% din totalul populaţiei urbane. In mediul rural, minorii au reprezentat 20,3% din totalul populaţiei rurale.

La începutul anului școlar 2019/2020, doar 3,5 milioane de copii au mers la școală, într-o rețea de învățământ cu 7001 unități educaționale și 234,8 mii de cadre didactice. Din totalul populaţiei şcolare, numărul copiilor din creşe şi grădiniţe era de puțin peste o jumătate de milion de copii. Numărul elevilor din clasele primare şi gimnaziale era de 1,6 milioane, iar al celor din învăţământul liceal de 618.300 persoane. Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară a fost de 72,1%, se mai arată în același studiu realizat de INS și disponibil aici.