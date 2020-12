Ce alegi între Dacia și Ford, dacă vrei mașină produsă în România: comparații de preț, dotări și altele

Dacia și Ford sunt singurii producători auto care fabrică mașini și la noi în țară în cele două uzine – Mioveni și Craiova. Am comparat pentru tine modelele cu care au ieșit pe piață, ca să alegi în cunoștință de cauză în caz că vrei un model nou produs în România.

Dacia nu mai are nevoie de nicio prezentare.

E marca autohtonă readusă la viață de francezii de la Renault, care au cumpărat-o în 1999 în schimbul a 50 de milioane de dolari. La acea vreme, francezii se angajau să investească peste 200 de milioane de dolari în uzina de la Mioveni. Pe repede-înainte, în 2020, se vede că Dacia a devenit o marcă importantă pe piața europeană și nu numai.

Cei de la Ford au venit în România în 2007, atunci când au preluat fosta uzină Daewoo din Craiova în schimbul a 57 de milioane de euro. Automobile Craiova a fost preluată oficial un an mai târziu și, la fel cum au făcut francezii, s-au angajat să investească și să păstreze angajații. Producția a crescut de la an la an

Pe repede-înainte în 2020, americanii produc la Craiova două modele – EcoSport și Puma.

Cu ce se laudă Dacia

Dacia produce la Mioveni patru modele: Duster, Sandero, Logan și Logan MCV. Producția la 11 luni arată în felul următor:

Dacia Duster – 170.970 unități

Dacia Sandero – 30.814 unități

Dacia Logan – 29.948 unități

Dacia Logan MCV – 8.563 unități

De asemenea, americanii de la Ford produc la Craiova două modele – EcoSport și Puma. Nu oferă date pentru fiecare model în parte, dar constructorul susține că-n primele 11 luni din 2020 a produs 164.404 unități.

Duster vs. Puma

Din start, americanii îți oferă un avantaj clar când vine vorba de Puma. E primul SUV hibrid produs în România, ceea ce Dacia n-are deocamdată.

Ford Puma se alătură gamei extinse de SUV-uri şi de crossovere Ford din Europa, inclusiv Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge şi noul Explorer Plug-In Hybrid. Din nou, Dacia nu se poate lăuda cu așa ceva. Modelul Puma poate fi cumpărat în versiunea Ford EcoSport cu 110-111 g/km emisii CO2 și un consum de 4,2 litri la 100 kilometri. Totodată, există și versiunea EcoBoost Hybrid cu 99 g/km emisii CO2 și consum de 4,3 l/100 km.

Mașina beneficiază și de un spațiu de încărcare de 456 litri. Cât privește prețul, versiunile de bază pornesc de la 20.800 de euro, iar o reducere substanțială primești dacă ți-l cumperi prin programul Rabla Plus, acolo unde subvenția pentru electrice și hibrid urcă până la 10.000 de euro.

Mai mult, americanii vin cu mai multe versiuni:

Printre dotările de bază de la Puma, adică ce primești automat în versiunea cea mai ieftină, se numără:

Dotări exterioare

Jante aliaj de 17 inci cu 10 spițe

Bandou lateral inferior cu finisaj negru și inserții cromate

Obturator activ al grilei

Oglinzi exterioare acționate electric și încălzite, pliabile electric, cu indicatoare laterale integrate, carcase în culoarea caroseriei și lumini de însoțire

Corpul barei de protecție din față în culoarea caroseriei, cu partea inferioară în culoarea negru, și bară spate din plastic, în două culori

Spoiler în culoarea caroseriei

Principalele dotări interioare

Sistem de păstrare a benzii de rulare (cu alertă și asistență

pentru păstrarea benzii de rulare)

pentru păstrarea benzii de rulare) Ornamente praguri de portieră față unicat Titanium

Aer condiționat manual

Consolă centrală premium, cu 2 suporturi iluminate pentru

cană, cotieră cu spațiu de depozitare prevăzut cu capac, plus

conectivitate USB și priză de alimentare de 12V

cană, cotieră cu spațiu de depozitare prevăzut cu capac, plus conectivitate USB și priză de alimentare de 12V Panou de bord serie de vârf

Panou analogic indicatoare de bord 4,2 inci color TFT serie de vârf

Motorizările în varianta hibridă: motorul EcoBoost de 1 litru – cu 125, respectiv 155 de cai putere.

Acum hai să vezi ce-ți promite și Dacia, cu modelul Duster. E acum la a doua generație, a treia e promisă pentru 2024, deci mai trebuie să aștepți puțin. Principalul avantaj al modelului autohton e ușor de ghicit: e mai ieftin în comparație cu Puma. Și are și versiune 4×4.

La Dacia Duster, prețurile pornesc de la 13.900 de euro (Duster 1), dar și dotările de bază sunt aproape inexistente, după cum vezi în imaginile de mai jos:

Pentru ca o comparație cu Ford Puma să fie corectă, ar trebui să vedem ce promite Duster în pachetul de bază la una dintre cele mai noi versiuni – adică Duster Prestige, care are un preț de pornire de 18.250 de euro. În acești bani primești pe partea de siguranță:

Regulator limitator de viteză – cruise control

Asistență video la parcarea cu spatele

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

Centuri de siguranță față fixe

A.B.S.

A.F.U. (asistență la frânarea de urgență)

Airbag frontal șofer și pasager

Centuri de siguranță spate cu prindere în trei puncte

Airbag deconectabil pasager

Alerta sonoră și vizuală prindere centură pasager

Sistem Isofix pentru scaunul de copil pentru locurile laterale spate

Airbag cortină

Tetiere ajustabile pe înălțime față / spate

Proiectoare ceață

Concluzie: Ford Puma are marele avantaj că poți beneficia de subvenția din programul Rabla Plus și ajungi să plătești pentru el în jur de 15.000 de euro, dacă te înscrii în program. Cu aceiași bani, însă, îți cumperi o versiune de bază a modelului Duster. Dacă mai pui câteva mii de euro ajungi să deții un SUV 4×4, cu dotări premium. Unul care-ți consumă pe măsură.

EcoSport vs. Sandero Stepway

Dacia Sandero Stepway 3 e deja pe piață. O comparație onestă ar fi însă cu modelul precedent. EcoSport, asemenea: modelul precedent. Va veni curând modelul nou, pe care să-l comparăm cu Stepway 3. Vom vedea atunci dacă sunt similare sau dacă Ford are un avans.

O să vezi, din start, că modelul americanilor are un plus pe partea de motorizare. Dezvoltă mai mulți cai putere, în ambele versiuni de benzină și motorină. Pe partea de aspect e, într-adevăr mai mic, ceea ce poate reprezenta un avantaj doar în orașele aglomerate.

Pe de altă parte, modelul românesc prinde undeva la 167 km/h, în timp ce EcoSport nu accelerează mai mult de 160 km/h.

Și acum, prețul – unde Dacia clar câștigă detașat. Cea mai nouă versiune pleacă de la 11.850 de euro, variantă în care ți se oferă în pachetul standard, între altele: proiectoare ceață, asistență la frânarea de urgență și la pornirea din rampă, cruise control, cameră marșarier și Media Nav – adică ecran tactil 7 inci cu priză USB și Bluetooth.

De cealaltă parte, cea mai recentă versiune a EcoSport – adică Active – are un preț de pornire de la 21.000 de euro. Varianta de bază e doar un pic mai ieftină, dar și dotările oferite sunt pe măsură. La interior, ai tapițerie din piele ecologică, tapițerie parțial piele ecologică, radio cu ecran touchscreen 8 inci, 6 difuzoare, SYNC 2.5, ieșire iPOD, DAB plus multe alte dotări premium.

Dotări EcoSport Titanium:

Concluzie: cel mai bine ar fi să iei noua versiune de Sandero Stepway, în funcție de cum o găsești disponibilă. Ieși mult mai bine cu raportul calitate – preț decât dacă dai banii acum pe versiunile actuale de la Stepway sau EcoSport. Sau aștepți până vine noul EcoSport și decizi atunci.

Cum spuneam, Dacia mai produce în România și modelul Logan, dar acesta nu poate fi comparat cu niciun alt model de la Ford (pentru că un sedan similar nu e produs de americani în România, dar și pentru că între prețul și dotările variantelor de Focus sau Fiesta și cele ale modelului românesc sunt diferențe prea mari).

Ce ar putea schimba Spring, primul model electric al celor de la Dacia

Dacia a promis pentru 2021 primul model electric al mărcii. Și lucrurile s-ar putea să se schimbe din moment ce Ford nu produce așa ceva în România, iar modelele hibride precum Kuga sunt din altă clasă.

Modelul Spring, inspirat din Renault K-ZE, pe care francezii îl vând în China, ajunge și-n România anul viitor. Important de precizat că e fabricat din China, deci nu va ieși pe porțile uzinei de la Craiova.

Spring se anunță deja a fi cel mai ieftin SUV electric lansat pe piața europeană – adică ceva ce nu mai găsești la niciun producător. Și, din acest punct de vedere, constructorul de la Mioveni poate da lovitura. 2021 va fi un an extrem de interesant pentru industria auto.

Se fac des comparații între Ford și Dacia – asta pentru că sunt singurii producători care fac mașini la noi în țară. Adevărul e, însă, că au modele gândite pentru gustul și buzunarul fiecăruia. Dacă ții neapărat să-ți iei o mașină românească, atunci Dacia are oferte mai mult decât decente. Dacă mai pui un pic mai mult, atunci primești un pic mai mult și de la Ford.